"El futuro lo decidiremos juntos", el sugestivo mensaje del consejero Augusto Verduga

Luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cambié abruptamente de autoridades con la remoción de Nicole Bonifaz de la Presidencia, el consejero Augusto Verduga colgó en sus redes sociales un sugestivo mensaje sobre su futuro en la institución y la política.

El 3 de abril de 2024, en una atropellada sesión del pleno, la mayoría del CPCCS removió a Bonifaz de la Presidencia, alegando pérdida la confianza en ella. En su lugar, se designó a Andrés Fantoni como el nuevo titular del CPCCS, quien se venía desempeñando como su vicepresidente.

"Lo ocurrido es un golpe más a la frágil institucionalidad del Ecuador", sostuvo Verduga en un video colgado en sus redes sociales, tras la atropellada sesión del pleno del CPCCS. Luego, hizo hincapié en las razones que lo motivaron a incursionar en la política y los embates que dice haber enfrentado.

"En el curso de estos diez meses me he encontrado con una serie de obstáculos que dificultan mi trabajo en favor de aquellos que han sido marginados por demasiado tiempo. Quiero dejar claro que no seré parte de este juego de poder", subrayó en su intervención Verduga.

Sin señalar qué acciones tomará, Verduga adelantó que "no seré un consejero decorativo en este tinglado vergonzoso. Para los payasos, el circo en que han convertido el quinto poder del Estado. Yo no me voy a prestar para esta enésima mamarrachada".

¿El consejero Augusto Verduga será candidato en las elecciones de 2025?

Durante su intervención en el video colgado en sus redes sociales, el consejero Augusto Verduga señaló que "para el circo y el reparto que están armando, no cuenten conmigo". Además, sostuvo que su futuro político está bajo análisis.

"Yo seguiré caminando con mis mandantes y tomaremos juntos la decisión que corresponda", acotó Verduga sin adelantar mayores detalles. Este Diario intentó contactarse con Verduga para consultarle si esa decisión estaría relacionada con participar o no en las elecciones generales de 2025, pero hasta el cierre de esta nota no hay una respuesta.

Verduga fue el candidato hombre al CPCCS mayor votado en las elecciones de febrero de 2023. Junto a Alembert Vera y Yadira Saltos, fue de los integrantes de la denominada Liga Azul del correísmo que logró llegar al Consejo de Participación Ciudadana.

