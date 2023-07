FUT rechaza la propuesta a la reforma del IESS para jubilados

Las agrupaciones que integran el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) dicen en rueda de prensa este 6 de julio de 2023 que se acogerán al derecho a la resistencia y saldrán a las calles para que "el Gobierno que ya se va en tres o cuatro meses no tome ninguna decisión" sobre el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Así lo anunció el presidente del FUT, José Villavicencio, un día después de que la comisión creada por el Gobierno para elaborar una propuesta la presentara a la sociedad civil la idea de abrir un debate que busca darle sostenibilidad a la seguridad social.

Villavicencio asegura que se miente al decir que la propuesta de reforma no va a incrementar los años de aporte ni los aportes y que no se van a reducir las pensiones jubilares, " porque es todo lo contario: hoy los trabajadores se pueden jubilar con 30 años de aporte y 60 de edad y la propuesta es que se elabore 5 años más o sea 35 años más, por ende sí hay incremento de años, para eso no se necesita ser economista neoliberal sino es un análisis de sentido común. Hoy por edad avanzada se pueden jubilar con 70 años y 10 años de aporte y se plantea en la reforma que sean 15 años de aporte, si usted trabaja 5 años más su edad no se le va a congelar, así que no le mienta a los trabajadores, no le mienta a los jubilados".

Otro punto que cuestiona el FUT es que, actualmente se aporta en base de los doce meses del año y la propuesta "plantea que se aporte más: catorce meses tomando en cuenta el décimo tercero y décimo cuarto sueldo. Si usted tiene un ingreso del salario básico debe aportar alrededor de $ 65 o $ 68 por dos meses son alrededor de $ 130. Entonces hay incremento de aportes y hay reducción del ingreso a los trabajadores”, explica Villavicencio.

Villavicencio también critica que se tope al Fondo de Cesantía. “No contentos con habernos quitado el 1 % del Seguro de Desempleo, la cesantía ya no va a poder retirarla el trabajador cuando lo despidan sino únicamente cuando se jubile, pero no va a recibir ese seguro de cesantía acumulado sino le van a dar mensualizado y el mensaje es para que reciban una mejor pensión, o sea con nuestra propia plata, por eso es que hemos calificado que esta propuesta es criminal para los trabajadores, para los jubilados, para los pensionistas”, aseveró.

Po su parte, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez agregó que van a defender “el patrimonio, porque es nuestro patrimonio porque todos aspiramos a ser jubilados, todos”. Y cuestionó el por qué no se topa el tema de la falta de medicinas.

Este rechazo levantó advertencias del presidente del FUT, "si avanza este plan de reforma pasará lo mismo que está pasando en Francia, dijo e hizo alusión a la ola de protestas violentas que enfrenta ese país.