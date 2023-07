Ministerio de Interior desmiente sobreprecio en la compra de chalecos

El Ministerio del Interior afirmó a través de un comunicado que la compra de chalecos fue un proceso "riguroso, transparente y apegado a la normativa". Con el acompañamiento de una Comisión Técnica y el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

La entidad destacó que el valor final fue $25.744.358,10 (sin IVA.) y el presupuesto referencial era de $32.044.579,40 con lo cual lograron ahorrar $ 6.300.221,30 del presupuesto referencial sin IVA.

También informa que ante el reclamo del Consorcio Burnham - Santa Bárbara EP, que participó en la licitación, la entidad recalcó que la misma "no tiene medios de verificación de su experiencia como fabricante o vendedor de chalecos balísticos, no cumple con lo establecido en el proceso y no dispone de certificados NIJ (documento que validan que los chalecos cumplen estándares internacionales de calidad)." Además indicó que las especificaciones técnicas fueron proporcionadas por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Hasta el final la institución enfatiza que las empresas adjudicadas "tienen suficiente experiencia y capacidad probada en el mercado internacional de chalecos balísticos, y cumplieron todos los requisitos" Pero que además solicitaran a la Contraloría General del Estado que inicie el examen especial a este proceso de contratación pública.

En días anteriores el El Ministro del Interior denunció en EXPRESO que lo intentaron sobornar en la compra de chalecos antibalas. “Me pusieron $ 2 millones por los chalecos, sinvergüenzas”.