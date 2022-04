Las funerarias y los deudos timan al IESS

Cinco minutos de pie afuera de Medicina Legal de Quito y ya se acercan los vendedores de dos funerarias. Ofrecen sus planes y, como quien no dice nada ilegal, plantean un “acuerdo entre nosotros”. Son solo tres pasos. Primero, consiste en facturar un precio mayor a los servicios recibidos, hacer que el IESS cubra el valor y entregar un “vuelto en efectivo” a los familiares del fallecido.

“Yo le puedo dar 200 dólares, como una ayuda para los deudos, pero eso es solo entre nosotros”, repite con insistencia el vendedor.

En un hospital del sur de Quito la escena es similar. 10 minutos en el área de la morgue y tres vendedores se acercan con el mismo propósito: prometen servicios funerarios con vuelto. Uno dice 200 y otro 300 y otro 350. “Es un valor que le servirá para las medicinas, si les tocó gastar”.

Hay familias que aceptan. Contratan las exequias a un precio que no se justifica con el servicio recibido. El IESS lo cubre, ya que cada afiliado tiene derecho a un fondo mortuorio de 1.359 dólares.

“Sabemos que son las funerarias pequeñas, las llamamos de garaje. Lo hacen por ganar clientes y lo hacen porque en este país hay funerarias que trabajan de forma muy informal, sin tecnología y sin la capacidad para dar un trato digno y seguro”, dice Jorge Terán, gerente del Grupo Los Lirios.

“Es una estafa el IESS porque son facturas que no tienen sustento”, dice Magdalena, una profesional de la salud. Trabaja en un hospital y asegura que adentro hay redes de corrupción, ya que los vendedores de las funerarias pagan por saber los datos personales de un paciente fallecido.

EXPRESO solicitó una entrevista con el IESS, pero hasta el cierre de esta edición no se ha concedido.

Para Terán, estas funerarias de garaje, que no tienen infraestructura, su capital es menor a los 10.000 dólares y que no tienen profesionales. Han sido extrañamente acreditadas para trabajar como prestadores de servicios funerarios del IESS. “A las grandes nos piden un montón de requisitos... Yo he visto cómo estas empresas formolizan cuerpos en las carrozas fúnebres”.