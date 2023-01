Fundamedios ve discurso machista

Una polémica más. La oenegé Fundamedios mostró su preocupación por declaraciones dadas por Agustín Intriago, alcalde de Manta, quien busca la reelección en las seccionales de febrero, durante un mitin político, por considerarlas machistas y denigrantes para las mujeres.

Según se puede observar en el video en referencia, que el mismo Intriago subió a sus redes sociales, el alcalde de Manta, que busca reelegirse, señala que hay madres con “calentura” que buscan ser atendidas por Víctor Párraga, su candidato a concejal y pediatra, no por sus hijos, sino para verlo a él.

Los candidatos pagan miles de dólares por destacar en Facebook e Instagram Leer más

“Cuando les pregunto (a sus amigos) cómo está tu familia, me dicen que sus hijos están enfermos y que van al pediatra (Víctor Párraga)”, inició Intriago en su discurso y luego continuó: “Cuando toco a sus niños veo que están fresquitos. Ahí entendí que la calentura no es de los niños. Gracias a Dios, mi esposa va donde una doctora”.

Estas declaraciones, según Fundamedios, tienen el objetivo de sugerir que “(las madres) tienen el objetivo de establecer algún vínculo sexual o afectivo con el doctor”. Según recordó la oenegé, Párraga ha colaborado con la Alcaldía en campañas de salud, algunas de ellas enfocadas en la prevención y recomendaciones sobre el coronavirus; además de que Intriago fue electo alcalde de Manta en 2019.

Por otro lado, el 27 de enero pasado, Fundamedios también alertó de una actitud machista de Víctor González, alcalde de Zamora, que busca la reelección, durante una entrevista conducida por la comunicadora Ana Lucía Freire, de Zeta Radio.

Según recapitula la oenegé, González le dijo a la comunicadora que “no se nos altere” y que la veía “preocupadita” por los números (encuestas). Declaraciones a las que la comunicadora respondió que “no sea grosero, no estoy alterada y le pido (a Víctor González), por favor, no me trate de esa manera”.

Según argumentó Fundamedios, el comportamiento de González es de “menosprecio masculino, un acto de micromachismo que consiste en responder algo como si la otra persona (generalmente una mujer) fuera estúpida”. También exhortó a que la violencia en la campaña política cese.