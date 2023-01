Los políticos invierten miles para difundir sus mensajes proselitistas en redes. La campaña electoral está en la recta final y los candidatos, a más de recorrer los sectores de la urbe con sus planes de trabajo para conquistar al electorado, replican el mismo mensaje en redes sociales como Instagram y Facebook. Plataformas digitales que si bien son de acceso gratuito, ofrecen el servicio de publicidad pagada. Una herramienta de ‘oro’ para los candidatos, al final del día. Pues, según el conglomerado META, que agrupa a aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, los candidatos desembolsan hasta mil dólares diarios por sostener sus mensajes proselitistas en escenarios digitales.

La lista que expone la biblioteca de META, como anunciantes destacados en Guayas, en los últimos 90 días, la encabeza Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, y quien apunta a la reelección por el Partido Social Cristiano, con un aporte de 17.515 dólares. Desde su usuario en redes, el costo por difundir cada anuncio va desde 100 a 1.500 dólares. Este Diario solicitó información al equipo de comunicación de Viteri sobre de dónde provienen los recursos para costear esta publicidad y si tal rubro será presentado como gasto electoral ante el CNE, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Ni la publicidad ni los rubros que se invierten en redes sociales como Facebook e Instagram están bajo el radar del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues según su reglamento de Promoción Electoral en su artículo 26, para este ejercicio, en el que los candidatos promocionan sus propuestas de campaña, “la difusión de publicidad electoral a través de redes sociales no se considera parte de la promoción electoral”.

El segundo anunciante más destacado, según META, es el candidato a la Alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez. Cada video difundido en estas plataformas digitales tuvo un costo que oscila entre los 100 a 200 dólares. Dinero que, según Fernando Cornejo, director de campaña, fue un aporte de los hermanos del candidato con los que, recalcó, “no tendrá ningún tipo de compromiso” de ganar en las elecciones del próximo 5 de febrero. “El aporte es familiar, no de terceros. Estamos pidiendo las facturas a Facebook y a las personas que colaboraron para el trámite, si no logramos obtenerlas, será un poco complejo, lamentablemente, declarar este rubro como parte del gasto”.

Según el Código de la Democracia, en su artículo 211 inciso 1, los candidatos deben reportar sus gastos por efecto de promoción de campaña electoral “en lapsos continuos de máximo quince días”, hasta finalizar el proceso electoral. En el caso de la campaña electoral del candidato del correísmo, Aquiles Álvarez, según su director de campaña, se han reportado los gastos de estas actividades cada 15 días, como lo estipula la ley. Pero aún así, no podrán declarar los 800.236 dólares que el CNE les puso como límite de gasto electoral porque, a decir del dirigente, “la campaña de Aquiles ha sido austera”, y se ha sostenido con aportes familiares.

El tercero en la lista de candidatos que han pagado al grupo META, por publicitar sus propuestas de campaña en Instagram y Facebook, es Héctor Vanegas, el aspirante a la Prefectura del Guayas, por el partido político Mover. Sus anuncios, dice, los pagó su esposa con su tarjeta de crédito y los difirió a 12 meses plazo. Según la biblioteca pública de estas aplicaciones digitales que se han convertido en el escenario político predilecto, Vanegas, en los últimos 90 días, ha publicitado sus propuestas con un monto de 16.069 dólares. De los cuales, según refirió a este Diario, reportará como gasto electoral ante el CNE, lo publicitado desde el inicio oficial de campaña, que tuvo como fecha el 3 de enero. Los meses anteriores, no. ¿El justificativo? El candidato refirió que él debe declarar lo que dice la norma; “no puedo declarar lo que no se me pide”. Cada mensaje publicitado por Vanegas costó, según META, entre 100 y 400 dólares.

A la lista de anunciantes destacados se suma Andrés Guschmer, el aspirante a la Prefectura del Guayas por el movimiento Renovación Total, con un gasto en publicidad de 13.190 dólares. Según el aspirante, estos rubros serán presentados como parte del gasto electoral, pues, refirió, que si algo lo caracteriza “es la transparencia y mi respeto por las pautas establecidas”.

El candidato aprovechó la consulta de este Diario para señalar que, si se hace un análisis a profundidad, “verán que la mayoría de los candidatos han contratado publicidad para sí mismos a través de terceros”.

En esta lista también está Francesco Tabacchi, el aspirante a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO. Según META, el candidato del gobierno publicitó su campaña con 12.759 dólares, en los últimos 90 días en Instagram y Facebook. Estos valores, según Tabacchi, fueron financiados con aporte de terceros. Refirió a este Diario que entregaría más detalles sobre el origen de los mismos, pero hasta el cierre de esta edición la información no llegó.

La lista de anunciantes destacados de META ubica a Pedro Pablo Duart, el candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el partido SUMA, en penúltimo lugar. Ha invertido, según el conglomerado, 6.104 dólares en los últimos 90 días. Estos serán declarados en cumplimiento de la ley ante el CNE, dijo Duart a este Diario. Y precisó que, su campaña electoral, “es austera en comparación con las chequeras millonarias” en campaña.

Jorge Acaiturri, el candidato a concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, ocupa el último lugar de la lista de los candidatos destacados en publicitar, según META. Él, en 90 días, publicitó su campaña con 6.220 dólares que, según el candidato, fueron donados y serán reportados ante el CNE como dispone la ley. ¿Si estos aportes generarán algún tipo de compromiso? el candidato, quien calificó la pregunta de este Diario como irrespetuosa, inoportuna e insinuosa, respondió que tal donación “no tiene ningún interés de por medio”.