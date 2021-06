Funcionarios de la extinta Senain serán investigados, afirma ministro de Defensa

El Centro de Inteligencia Estartégica (CIES) antiguamente conocido como Senain emprenderá cambios con el nuevo régimen. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, explicó que las diferentes intervenciones electrónicas y otras acciones son necesarias para la seguridad del Estado pero primero deben contar con un proceso previo en la Fiscalía General del Estado.

"Es cierto que la ley de seguridad del Estado permite la intervención de teléfonos y los otros medios electrónicos que existen. En casos extremos para la investigación de delincuencia organizada, eso debe cumplirse con un proceso en la Fiscalía. No puede haber Estado sin inteligencia, pero se va a pedir autorización de la Fiscalía".

Esto luego de lo acordado en las reuniones de consejo de seguridad ciudadana y de Estado. El presidente Guillermo Lasso, ordenó la restructuración de la entidad por la "reputación nada agradable que se ha ganado" debido a las denuncias de secuestro y persecución.

"Vamos a investigar caso por caso la actuación de los diferentes funcionarios y tomaremos las medidas que sea necesarias para que el CIES responda efectivamente a lo que dice la ley" detalló el ministro Donoso.

En relación a la lucha contra el narcotráfico, el ministro de defensa enfatizó que se fortalecerá la cooperación, trabajo e inteligencia binacional para actuar efectivamente en la frontera con los países de Colombia y Perú y así evitar los laboratorios clandestinos en el sector.

No obstante enfatizó que no plantearía al Ejecutivo el patrullaje o instalación de unidades militares de otros países en Ecuador.

Ni bases, ni grupos militares pueden estar en territorio ecuatoriano de acuerdo a lo que dice la constitución, lo que nosotros sí necesitamos y podemos es adquirir es el conocimiento, la capacitación y algunos medios con los que nos pueden ayudar. Lo que necesitamos es más cooperación, pero presencia de tropas armadas e instalación de bases en cualquier tipo, es negativo. Ministro de Defensa, Patricio Donoso.

Donoso explicó que actualmente se cuenta con ayuda material como helicópteros y equipos en alta mar para los patrullajes en la zona económica exclusiva, y vigilar la no entrada de buques pesqueros irregulares cerca de las Islas Galápagos.

Asimismo enfatizó que no ha firmado la Carta de Madrid. Que no pertenece al VOX y a ningún grupo perteneciente a esas ideologías. "Totalmente falso, ni siquiera conozco lo que es VOX y tampoco me interesa la política extremista de estos grupos, yo me debo a la política que emita el presidente de la república" detalló en entrevista radial la mañana de este martes.