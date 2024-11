Funcionario es removido por la liberación de detenidos que robaron más de $100.000

La Defensoría Pública emitió un comunicado con las medidas adoptadas tras detectar irregularidades en el proceso de detención y posterior liberación —a causa de la ausencia de un defensor público— de cinco personas presuntamente implicadas en el robo de un cajero automático en Llano Grande, parroquia Calderón, en el norte de Quito. El hecho delictivo se registró la madrugada del 30 de octubre.

Según el escrito, la entidad decidió remover de su cargo al Coordinador de Flagrancia de la Dirección Provincial de Pichincha, como respuesta inmediata a las inconsistencias encontradas.

Además, informó que ha solicitado al Consejo de la Judicatura que inicie una investigación exhaustiva y, de ser necesario, procesos disciplinarios para identificar y sancionar a los responsables de estas irregularidades.

Mediante el documento, la Defensoría también hizo un llamado de atención a otras instituciones, como la Policía Nacional, porque sus miembros habrían entregado el parte policial a pocos minutos de que culminaran las 24 horas de la Flagrancia.

No obstante, esta vez no habría sido por causa de los uniformados que se decidió no procesar a los sospechosos, sino porque el defensor público de turno no aparecía y tampoco habría contestado a las llamadas telefónicas que le hacían, de acuerdo a lo informado durante la diligencia en la que se debía vincular a los sospechosos.

Detalles del crimen realizado

Los sospechosos fueron detenidos en un operativo policial el miércoles 30 de octubre. Ellos fueron señalados de integrar una banda dedicada al robo de cajeros automáticos en la ciudad. Esta presunta red criminal supuestamente empleaba herramientas especializadas y explosivos para abrir los dispositivos.

En este particular, habrían logrado extraer más de 112 mil dólares de un cajero automático en el sector Llano Grande. La explosión utilizada para forzar el cajero también causó daños estructurales en la farmacia donde se encontraba instalado.

El caso

Utilizarían el método “saturación de gases”, que consiste en liberar gases inflamables en el compartimento del cajero y luego detonarlo, para romper las seguridades.

La Policía informó que el dinero recuperado durante el operativo ascendía a 4.395 dólares.

