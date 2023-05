María Dolores Díaz, contadora del Municipio de Muisne, Esmeraldas, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Tairon Quintero, a quien lo acusa de haberla agredido verbalmente y de amenazas.

Según la denuncia, Quintero habría pretendido acceder a los recursos que por rentas corresponden al Municipio. Esto supuestamente con el objetivo de dejar las cuentas vacías antes de que la nueva alcaldesa, Yuri Colorado, asuma el cargo.

“Este señor me está enviando mensajes de audio donde me indica que si no le entrego las claves del Municipio para sacar medio millón de dólares que hay en las cuentas de las asignaciones del Ministerio de Finanzas, me va a buscar por todos lados, que no juegue con él porque me va a buscar donde esté, incluso en la escuela de mis hijos”, consta en la denuncia oral por intimidación presentada por Díaz el pasado 8 de mayo.

También menciona que sus claves fueron clonadas y bloqueadas.

De igual manera, en la denuncia, Díaz también afirmó que el pasado lunes 8 de mayo de 2023 Quintero acudió a su domicilio exigiendo que le entregue esas credenciales.

“Todo ocurrió porque me opuse a subir la información para los pagos porque él ya se va. Llegó a mi casa armado y con chaleco antibalas. Estaba acompañado de su personal de seguridad cuando me amenazó”, dijo la funcionaria.

En la denuncia, Díaz presentó audios en los que claramente el alcalde le dice que se atenga a las consecuencias. Asimismo, en otra nota de voz le indica que se encuentra en los exteriores del domicilio de la funcionaria y que no se movería hasta que le entregue las claves solicitadas.

En vista de aquello Díaz tuvo que abandonar Muisne por temor a sufrir represalias en su contra o de sus familiares.

Sobre el tema, Yuri Colorado, alcaldesa electa de Muisne, aseguró que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Tiene un día de gestión laborable. ¿Qué obra puede hacer en Muisne durante su última jornada utilizando medio millón de dólares? ¿Para qué necesita el dinero cuando tiene impago cerca de seis meses a la administración y aproximadamente 12 meses a los contratados?”, aseguró Colorado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El alcalde Tairon Quintero no se ha pronunciado respecto a este hecho. EXPRESO intentó comunicarse con él vía llamada y mensajes de WhatsApp, pero no contestó su celular.

En días pasados, este medio también intentó comunicarse sin éxito con el alcalde para obtener su versión sobre una denuncia pública realizada por Colorado respecto a problemas de insalubridad que atraviesa Muisne, donde solo el 18 % de la población recibe el servicio de agua segura, según un informe.