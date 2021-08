Freddy Carrión quiere abandonar la cárcel con un habeas corpus

El defensor del Pueblo Freddy Carrión, llamado a juicio por el posible delito de abuso sexual, deberá esperar hasta el próximo martes 24 de agosto para conocer si sale o no de la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.

El tribunal de lo Contencioso y Tributario de la Corte Nacional de Justicia consideró que para emitir su decisión es necesario contar con todo el expediente en sus manos.

Esto porque la Secretaría de la sala Penal y la Fiscalía se negaron a enviar copias certificadas del juicio y de ocho versiones que Stalin Raza, defensor de Carrión, esperaba presentar como prueba en la audiencia. Esas instancias justificaron el impedimento por la reserva que ampara el caso.

La Comisión de Fiscalización aprobó el calendario del juicio político a Freddy Carrión Leer más

La falta de esos elementos fue una de las razones que Gustavo Durango, ponente del caso, citó como impedimento para llegar a una resolución. Por esa razón se emitió una providencia en la que los jueces dan 24 horas a la Secretaría de la sala Penal y a la Fiscalía para que remitan el original del juicio y ocho versiones rendidas en la causa.

La audiencia duró casi cuatro horas. El defensor asistió a la diligencia y escuchó los alegatos de su abogado y la exposición del juez Luis Adrián Rojas, quien le dictó la prisión.

Raza les había dicho a los jueces que por la reserva se anulaba la posibilidad de acceso a la justicia, ya que no se permite que los jueces se acerquen a la realidad procesal.

El abogado cuestionó que los argumentos para fundamentar la prisión fueron que usó el cargo para impedir la acción de los policías que debían tomar procedimiento el día del incidente y que hizo un comunicado negando la participación de los hechos.

Ambas circunstancias fueron aclaradas por su defensor. Dijo que con las versiones se aclararía que su defendido no hizo ninguna llamada a ninguna autoridad y que el comunicado que tenía la firma de Carrión no había sido autorizado.

El juez Luis Rojas defendió las medidas dictadas. Dijo que contó con los elementos suficientes y que la entrega del pasaporte no implica que se acerque a hacer actos de intimidación a las víctimas. Insistió en que la víctima es el protagonista del drama.

Añadió que los representantes de una organización pedían ingresar a la audiencia reservada para vigilar el debido proceso y cuestionó que estamentos internacionales no deberían cobijar únicamente a un ciudadano, sino a la víctima de la infracción y de ello nada se ha dicho. Finalmente, el juez contó al tribunal que horas antes de una audiencia le enviaron un comunicado a su WhatsApp y si es que se buscaron su número, cómo no van a llegar a la víctima, puntualizó.

Los jueces concedieron cinco minutos a Carrión. Se quejó que desde el incidente no ha podido decir los antecedentes y las consecuencias del hecho al que calificó como una “trampa que se generó para incurrir en este tipo de conductas”.

Dijo que puede ser culpable de haber acudido a ese domicilio y de haber aceptado una copa de vino, pero no sobre los hechos que se le acusan.

Indicó que se le pretende mantener en prisión y silenciarle porque hay intereses políticos y quitarle el cargo que se están ‘repartiendo’. Reveló que consta en el proceso se le encontraron al exministro de Salud Mauro Falconí y a la presunta víctima 47.000 en efectivo y “de eso una sola palabra se dice”. Apuntó a que los recursos serían provenientes de actos de corrupción.

Habló de linchamiento mediático, prueba viciada, videos cortados, manipulados y que “el procurador de la víctima no hace relación también a los actos que su pareja cometió contra su víctima”. Finalmente insistió que “me presentan a mí como que a través de esos videos he sido un depredador, un agresor sexual cuando no hay elementos ni evidencias de mi participación”.

Me podrán acusar de cualquier delito, jamás de actos de corrupción, de haberme llevado un centavo. Freddy Carrión, defensor del Pueblo

La cifra

47.000 dólares en efectivo se habrían encontrado en el departamento de Mauro Falconí.

Incidente

El presunto abuso sexual

Entre la noche del sábado 15 de mayo y la madrugada del domingo 16 de mayo se habría producido una gresca que involucró a Freddy Carrión, Mauro Falconí y su pareja. En esos días se había decretado toque de queda.