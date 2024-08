Fred Yánez Ulloa: “En mi período no se vendieron medicamentos”

Fred Yánez Ulloa fue gerente de la empresa pública de la Universidad Central (UCE Proyectos EP). Estuvo al frente de la firma desde septiembre de 2021 hasta abril de 2024.

EXPRESO publicó una nota que decía que tres empresas públicas de las universidades, entre estas de la Central, vendieron medicamentos al Estado. La UCE Ep no estaba allí. ¿Qué servicio se contrató?

El contrato principal de 2,3 millones de dólares, que fue adjudicado en 2023, corresponde a un servicio que contrató el hospital Carlos Andrade Marín. Es por un sistema RIS-PACS (de diagnóstico por imagen) que provee la empresa pública, gracias a una asociatividad con una firma extranjera. Son dos componentes, hardware y software. El contrato consiste en brindar el servicio por cinco años, luego de lo cual quedarán para la entidad.

¿Qué capacidad técnica tiene la empresa pública de la Universidad Central para solventar el contrato?

Aquí voy a aclarar algo: la Ley de Empresas Públicas brinda una capacidad asociativa, eso es complementar su experiencia con un privado. Es totalmente legal. Por ejemplo, la empresa pública con su experiencia y en el ámbito de su competencia tiene a la Facultad de Química, en el caso de medicamentos.

¿Y vender medicamentos?

En mi gestión no se vendieron medicamentos y en una gestión anterior sí se vendieron; no significa que esté mal.

¿Por qué no está mal? El Estado podía comprar directamente con las farmacéuticas o importadores.

Pero lo que no le dicen es que el precio que logran obtener las empresas públicas es menor que el que puede tener el Estado directamente. Uno de los requisitos que ofrece la empresa pública es que el precio sea menor al histórico con el que compró.

¿Cómo se garantiza el precio bajo, si los contratos no se hacen a través de licitación, cotización o subasta inversa electrónica?

Yo no tengo tanta experiencia porque nunca hice una venta de medicamentos.

¿Qué opina que en el caso Encuentro se habla de usar la empresa pública de la Universidad Central para conseguir el contrato a dedo y luego direccionar la asociatividad a la compañía de uno de los involucrados?

No me puedo pronunciar al respecto porque no conozco, pero puedo decir que en mi período de gestión no se vendió ningún medicamento.

