Francesc Pedró: "La desigualdad educativa es enorme en América Latina"

En el marco de la II Semana de la Sostenibilidad organizada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito se convirtió en el epicentro de un diálogo multisectorial sobre los desafíos socioambientales del país. Uno de los invitados internacionales fue Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, quien visitó Ecuador en medio de un creciente interés nacional por integrar la sostenibilidad como un eje estructural en la educación. En conversación con EXPRESO, Pedró abordó los contrastes en las políticas educativas de América Latina.

¿Cómo describiría la situación actual de la educación superior en América Latina?

Es una situación muy desigual. Los países están siguiendo políticas muy diferentes. Si comparas, por ejemplo, a Chile con Argentina, son universos totalmente distintos. En Argentina, las universidades públicas deben salir a las calles para recordar su importancia y exigir el mantenimiento de los niveles de financiación. En cambio, en Chile, el gobierno está liderando una reforma de los mecanismos de financiación para garantizar el futuro de las universidades. Como diversos son los gobiernos, así de diverso es el panorama.

Hay que combinar igualdad de oportunidades con apoyos dirigidos Francesc Pedró Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior

¿Qué estrategias deben adoptar los gobiernos para garantizar una educación superior más equitativa, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso?

Es difícil, porque sabemos lo que hay que hacer, pero el problema es la falta de recursos. Las economías de muchos de nuestros países siguen siendo fiscalmente débiles. Los estados no dejan de invertir en educación porque priorizan otras cosas, sino porque no logran recaudar lo suficiente. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo podemos aumentar los recursos públicos disponibles para la ciudadanía? Mientras no resolvamos eso, todo lo demás es muy complicado.

Universidad. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), fue epicentro de un diálogo multisectorial sobre los desafíos socioambientales del país. Gabriel Cornejo

En este contexto de desigualdad, ¿cómo pueden las universidades convertirse en motores de inclusión social y movilidad intergeneracional?

Bianca Salame en Pro Animal Guayaquil: "No seremos una dirección eutanásica" Leer más

Aquí sí hemos visto ejemplos exitosos. En Brasil, por ejemplo, se ha garantizado el acceso y éxito universitario a poblaciones históricamente excluidas, como los afrodescendientes y pueblos originarios. No solo se les da acceso mediante cuotas, sino que también existen mecanismos de acompañamiento para asegurar su permanencia y graduación. Porque ingresar no garantiza el éxito: muchos estudiantes abandonan por razones económicas.

¿Existen políticas regionales o colaboraciones internacionales que puedan contribuir a mejorar esta realidad?

Francamente, la solución no puede ser solo regional, debe empezar en cada país. Hay que crear sistemas nacionales de financiación pública, becas y préstamos que rompen las barreras económicas. No es solo pagar los aranceles universitarios. También hay un costo de oportunidad: cuando un joven deja de trabajar para estudiar, su familia pierde ese ingreso. Por eso, los apoyos deben ser integrales y dirigidos a quienes lo necesitan.

RELACIONADAS La Andina premia a sus mejores estudiantes con estancias internacionales

Desde el IESALC, ¿cómo evalúan el avance en los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en la región?

Muy positivo. En los últimos 25 años, el aseguramiento de la calidad ha ayudado a sanar y calificar la oferta de educación superior. Primero, proteja a los estudiantes y sus familias, pues les garantiza que una titulación acreditada es confiable. Y segundo, eleva el nivel educativo de las universidades, promoviendo la excelencia más allá de simplemente entregar un diploma.

La Universidad de la farándula: El programa se despide el viernes 30 de mayo Leer más

¿Qué papel tiene la educación técnica y tecnológica en el futuro de América Latina?

Las familias piensan que después de la secundaria solo existe la universidad, pero los mercados laborales necesitan técnicos y profesionales especializados. Hay que hacer más atractivas estas titulaciones técnicas, asegurando que no sean un callejón sin salida, sino que haya pasarelas que permitan, si lo desean, continuar sus estudios universitarios más adelante.

Frente a la fuga de cerebros que afecta a varios países de la región, ¿qué se puede hacer para retener talento e incentivar la investigación local?

Muy poco, lamentablemente. Los investigadores buscan siempre las mejores condiciones laborales. Si el sistema no genera los incentivos adecuados, es una batalla perdida. Lo que los países deben hacer es identificar uno o dos nichos en los que quieran destacarse y concentrar allí los recursos para alcanzar la excelencia. No se puede competir en todo; Hay que establecer prioridades de país, por difíciles que sean esas decisiones.

Finalmente, ¿cómo se percibe el interés por la sostenibilidad en el país?

Aunque llevo menos de 12 horas aquí, me impresiona ver cuánto ha crecido el interés por la sostenibilidad en apenas un año. No solo en Ecuador, sino en muchas partes. Y me parece encomiable que esta universidad esté intentando liderar en ese campo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.