Fiscalización suspende sesión para conocer fallo judicial por el apagón

La Comisión de Fiscalización anunció la suspensión de la sesión que tenían prevista para las 10:00 del 7 de septiembre de 2024 por el apagón generalizado en Ecuador.

Según la convocatoria de la mesa legislativa, los comisionados tenían previsto conocer y analizar el fallo judicial que les ordena retomar los juicios políticos archivados en contra de tres exfuncionarios de Guillermo Lasso.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, remitió un oficio a los integrantes señalando la suspensión de la misma por motivo de fuerza mayor ante los apagones registrados este 7 de septiembre de 2024 en varias provincias del país.

Aunque no se señala cuándo se retomaría la sesión, el asamble´ísta e integrante de la mesa, Ramiro Vela, cuestionó la decisión de Aguirre.

"La Comisión de Fiscalización debe ser convocada de manera urgente y presencial, la responsabilidad de atender estos tema de importancia para el país y el cumplimiento de una sentencia lo amerita", sostuvo Vela a través de su cuenta de X.

Fiscalización es multada por cada día que demoren en sesionar

El juez Edgar Romero resolvió multar económicamente a los miembros de la Comisión de Fiscalización por incumplir su dictamen respecto a la reactivación de los juicios políticos archivados que fueron presentados en contra de tres exfuncionarios de Guillermo Lasso.

Aunque la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, respondió con un escrito, el juez Romero señala que el mismo es ambiguo y, por ende, "se tiene por no cumplida la presente sentencia, dado que no se ha mencionado las acciones ejecutadas para la sustanciación de los juicios políticos de los ex ministros y exsecretarios de Estado".

La multa impuesta, según consta en el expediente, es equivalente al 50% de un salario básico unificado y será de forma "compulsiva y progresiva diaria". El juez advierto que se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso sin superar los límites establecidos por la ley.

Asimismo, el juez solicita que en máximo 24 horas los miembros de la mesa de Fiscalización informen las acciones que tomarán para dar cumplimiento a su sentencia.

