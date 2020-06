Fiscalización sin remoción

Una cosa es la remoción y otra es la fiscalización. Entendiendo las diferencias entre ambos conceptos, voces del Partido Social Cristiano, dentro y fuera del Consejo Provincial del Guayas, reconocen como válida y acogen la recomendación del alcalde de Samborondón y miembro de la Comisión de Mesa del Gobierno del Guayas, Juan José Yúnez, de archivar el expediente de remoción en contra del fallecido prefecto Carlos Luis Morales.

Pasar esa página, precisan las mismas figuras políticas, no quiere decir que el capítulo entero de investigación interna debe cerrarse. El velo de dudas sobre el correcto manejo de los recursos públicos durante la pandemia sigue latente.

Para el alcalde de Durán y consejero provincial, Dalton Narváez, la investigación debe continuar y que cualquier paso siguiente al interno del seno del Consejo debe acordarse en una reunión entre el cuerpo de alcaldes. “Tampoco se puede mancillar la memoria de Carlos Luis (Morales). Ya fallecido, todo lo que sea contra él se extingue. Ya la Fiscalía debe investigar a los otros involucrados”.

La Comisión de Fiscalización debe avocar conocimiento y hacer una investigación para haber si hay funcionarios, y debe haber, involucrados. En este caso, tenemos que allanarnos a lo que está investigando la Fiscalía del Guayas Dalton Narváez, alcalde de Durán y consejero provincial

Durante la emergencia sanitaria, periodo en el que Guayas contabilizó casi 10.939 muertos entre marzo y abril pasados de acuerdo al Registro Civil, el Gobierno Provincial adjudicó 15 contratos para la compra de insumos médicos, kits alimenticios, respiradores, fumigación, y más por un poco más de 4,9 millones de dólares. Dos de ellos son investigados por la Fiscalía por indicios de sobreprecio.

El artículo 47 del Código de Ordenamiento Territorial reconoce la facultad de fiscalización de los consejeros provinciales a la gestión del prefecto o prefecta.

Al tratarse de fondos públicos, a criterio del alcalde de Santa Lucía y también consejero provincial, Edson Alvarado, la indagación interna debe continuar. “Hay que seguir verificando lo que hay. Si no, la Comisión de Fiscalización debe tomar la acción para verificar lo que hay y no hay. La investigación debe continuar ya no con el prefecto, pero sí con todas las personas que cometieron este ilícito”.

Lo que se ha iniciado es un proceso de investigación que es diferente a la remoción. Lo que la Comisión debe hacer es investigar todos los casos... La situación de la investigación debería continuar. Hay recursos públicos de por medio Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y consejero provincial

Desde el bloque legislativo socialcristiano que en su momento pidió al prefecto Morales aclarar las acusaciones en su contra o sino renunciar, también cree que la indagación no debe parar. La legisladora Cristina Reyes recuerda que existen más funcionarios presuntamente involucrados en actos irregulares. “Los procesos de fiscalización deben continuar dentro de la institución... Será la Fiscalía la que a través de sus investigaciones determine culpabilidad o no de dichos funcionarios públicos que buscan siempre lucrarse de este tipo de crisis que enfrentamos”.

Ante el fallecimiento del prefecto, el expediente carece de efectividad, pero los procesos de fiscalización deben continuar dentro de la institución, recordemos que existen vínculos entre algunos funcionarios y los proveedores Cristina Reyes, legisladora del Partido Social Cristiano

En la misma línea, su colega y excandidato a Prefecto del Guayas en 2014, César Rohón, concuerda en que la remoción queda sin piso, pero no la fiscalización.

La remoción y la fiscalización son dos cosas diferentes. El proceso de fiscalización o investigación debería continuar. Es lo correcto que se suspenda el proceso de remoción por el lamentable fallecimiento del prefecto Morales César Rohon, asambleístas socialcristiano

El Gobierno del Guayas retoma sus labores luego de los tres días de luto decretado por el fallecimiento del prefecto. Aún no hay fecha para la sucesión oficial del cargo. La viceprefecta Susana González será la nueva cabeza de una institución que necesita aclarar sus recientes decisiones.