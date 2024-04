Fiscalización recomienda juicio político contra exministro Fernando Santos

Con ocho votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó este 15 de abril de 2024 el informe que recomienda enjuiciar políticamente al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por el supuesto incumplimiento de funciones.

Cerca de dos horas sesionó la Comisión, presidida por Pamela Aguirre, en la que se conoció y aprobó el informe que se derivó de la sustanciación del pedido de juicio político presentado por la legisladora del oficialismo, Nicole Saca.

Con el informe, Fiscalización recomienda al Pleno del Legislativo continuar con la etapa de interpelación. Al exministro se lo responsabiliza por un supuesto mal manejo de la crisis energética en Ecuador, cuyo efecto fue el racionamiento de energía, por no tomar medidas preventivas en época de estiaje.

La moción para aprobar el informe con modificaciones fue presentada por el legislador César Umajinga y tuvo el respaldo de ocho legisladores de la mesa legislativa, a excepción de Adriana García, quien no estuvo en la sala virtual al momento de la votación. El secretario indicó que la asambleísta había informado que tenía problemas de conectividad.

La Comisión evaluó que a pesar de que el estiaje se agravó debido al fenómeno de El Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, habían advertido de la situación, por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas.

La mesa legislativa observó que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía.

Santos Alvite no compareció durante la etapa que correspondía presentar las pruebas de cargo y de descargo. Pero si se conectó a esta sesión. Aguirre le aclaró que no era el momento procesal para que presente sus pruebas, aunque su escrito enviado si fue incorporado al expediente. Le dio la palabra, pero indicó que lo que pronuncie no cambiará todo lo que ya se actuó como prueba.

El exfuncionario dijo que no presentará alegatos "porque este procedimiento es nulo de nulidad absoluta".

