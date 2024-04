Colombia para la exportación de electricidad a Ecuador y analiza racionamientos

El vecino país no descarta cortes de luz ante la falta de lluvias. En Ecuador, aún no hay noticias de apagones programados

El ministro de Minas y Energía Andrés Camacho de Colombia, confirmó este 15 de abril de 2024 que por los bajos niveles de los embalses en ese país, el gobierno suspendió la exportación de energía eléctrica a Ecuador.

Al igual que Ecuador, el país hace frente a la falta de lluvias en sus centrales hidroeléctricas, lo cual complica la generación de energía.

Según una nota de Caracol Radio, la decisión se tomó después de que se ordenara que las termoeléctricas funcionen a máxima capacidad para compensar el déficit que hay en las hidroeléctricas de ese país.

“En Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador, en este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación así que todas las medidas se han venido adoptando tanto renovables, térmica, y el potencial de generación con plantas hidráulicas está en discusión”, dijo Camacho, según consigna el medio de comunicación colombiano.

En ese contexto, el gobierno del vecino país analiza racionamientos de energía. Omar Prías, presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), comentó, según La República, que "el racionamiento es una opción, puede darse sin lugar a duda, pero no es la condición que esperamos que resulte".

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) de Colombia advirtió que si no llueve en mayo de 2024 los cortes de energía serán inevitables en el vecino país e hicieron un llamado a racionar energía a la ciudadanía.

En tanto, en Ecuador los cortes de energía son más frecuentes y hasta la tarde de este 15 de abril de 2024 el Ministerio de Energía no se ha pronunciado. Las últimas declaraciones de la titular de la cartera de Estado, Andrea Arrobo, han apuntado a que no habrá racionamientos, pero no se descartan "desconexiones temporales" en ciertos sectores por la falta de suministro.

