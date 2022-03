Va al archivo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe en el que recomendó el archivo del juicio político en contra del contralor subrogante, Carlos Riofrío. Con cinco votos a favor y tres en contra, fue aprobado el documento que concluye que el legislador interpelante, Ronny Aleaga (Unión por la Esperanza), no logró comprobar el supuesto incumplimiento de funciones.

El asambleísta del correísmo argumenta que el contralor debe responder por más de 10.000 procesos de contratación pública que no cuentan con el informe previo de pertinencia de la Contraloría lo que, a su criterio, constituye una violación de la Ley de Contratación Pública. Sin embargo, el informe de la mesa concluye, entre otros aspectos, que la reglamentación de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que "la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado deberá solicitar a la Contraloría General del Estado el informe de pertinencia para la contratación, de lo que se colige que la obligación nace de la entidad contratante, es decir que la responsabilidad de la Contraloría General del Estado únicamente se genera al momento de recibir la solicitud pertinente".

El informe también concluye que el contralor no incumplió funciones al emitir el Acuerdo 013-CG-2021, mediante el cual se expide el Instructivo para la Solicitud, Trámite y Emisión del Informe de Pertinencia a los Proceso de Contratación Pública. "El objetivo del Acuerdo, el mismo que está enfocado en reglamentar el uso del formulario y los medios electrónicos para su entrega; es menester mencionar que en dicha normativa no se encuentra determinado ningún monto para la solicitud del informe previo. De lo anteriormente expuesto, se concluye que no se ha podido evidenciar un incumplimiento de funciones al haber emitido el acuerdo, puesto que, su emisión fue de conformidad con la normativa vigente, sin contravenir la misma".

El legisladora Aleaga reaccionó en su cuenta de Twitter.