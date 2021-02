La Fiscalía solicita prisión preventiva para el alcalde de Quito, Jorge Yunda

Prisión. La Fiscalía General del Estado solicitó que se dicte prisión preventiva contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por la adquisición irregular de pruebas para la detección del coronavirus. El proceso legal inició el año pasado pero apenas hoy, 16 de febrero de 2021, se cumple la audiencia para vincular a Yunda.

En la Corte Provincial de Pichincha, pasadas las 09:30, inició la audiencia con la presencia física de los abogados de los involucrados. Yunda, de su parte, asistió de forma telemática.

Según la Fiscalía, existen los elementos necesarios para que el alcalde sea vinculado en la investigación. Para garantizar su comparecencia en el proceso, se solicita la prisión de él y otras seis personas.

Los representantes de la Fiscalía sostienen que la adquisición de las 100.000 pruebas habría representado un perjuicio para el Estado de 4,2 millones de dólares. En este caso, precisa la Fiscalía, se procesa a otras siete personas más, "entre ellas el exsecretario de salud del Municipio de Quito", Lenín Mantilla.

Hasta esta hora, 11:36, los abogados de los involucrados intervenían ante el juez para frenar la intención de la Fiscalía. En horas de la tarde se conocería la resolución.

Jorge Yunda habló del tema ayer, en su cuenta de Twitter. Dijo que las pruebas protegieron a los quiteños y que ya tiene otros proyectos relacionados a la lucha contra la pandemia. "Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto", resaltó.

En el tuit no mencionó, sin embargo, que las pruebas compradas no cumplieron con los requisitos solicitados y no llegaron completas.