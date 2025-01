La Fiscalía rechaza intimidaciones dirigidas personal del operativo del caso Ligados

La Fiscalía General del Estado (FGE) se refirió este 26 de enero de 2025 a las críticas recibidas por los allanamientos realizados en la matriz del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) en el marco del denominado caso Ligados.

El 24 de enero de 2025, a raíz de una denuncia presentada por Roberto Romero Von Buchwald por el presunto delito de usurpación de funciones, la Fiscalía ejecutó un allanamiento a las oficinas de la matriz del CPCCS, en especial, a los consejeros de la denominada Liga Azul.

Sin embargo, ante las críticas recibidas, en especial por el consejero Augusto Verduga, Fiscalía recordó en un comunicado que la institución dirige el Sistema Especializado Integral de Investigación y que la Policía Nacional, por ende, "cumplen su labor de manera técnica".

Asimismo, recordó que todas la actuaciones llevadas a cabo en los diferentes casos fiscales, entre ellos Ligados, son realizados por equipos de Fiscalía y la Policía que siguen órdenes emitidas por un juez competente, que autorizan la obtención de los elementos necesarios para la investigación.

Fiscalía habla de amedrantamiento al personal a cargo del caso Ligados

En ese sentido, la Fiscalía y Policía, sin dar nombres, expresó su rechazo a "cualquier intento de desinformación o tergiversación sobre las actuaciones de sus funcionarios en el contexto de las diligencias investigativas (...)".

Fiscalía también expresó su rechazo al amedrantamiento que los servidores fiscales y policiales que participaron en el allanamiento al CPCCS estarían siendo objeto. Además, insistió en que los casos son llevados a cabos por personal profesional y técnico.

"Estos actos provienen de grupos que -con gran cantidad de recursos económicos invertidos en redes sociales- buscan desacreditar a funcionarios cuyo compromiso ha quedado demostrado en la resolución de cientos de casos en beneficio de la sociedad ecuatoriana", señala el comunicado.

La reacción de Augusto Verduga tras los allanamientos al CPCCS

El consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, quien integra la denominada Liga Azul afín al correísmo, publicó un video a las 21:27 de este viernes, rechazando el operativo en esa entidad. Durante el allanamiento, el funcionario mantuvo un altercado con agentes fiscales y policiales, quienes intentaron tomar su celular. Entre forcejeos, él evitó entregar el dispositivo.

En el video, Verduga defendió la decisión de restituir como principal de la Superintendencia de Bancos a Raúl González en lugar de Roberto Romero, tras una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional emitida el 5 de diciembre del 2024, en el que reconoce una vulneración del derecho a la seguridad jurídica a González.

Verduga calificó como "irregular" el allanamiento ejecutado este viernes 24 en sus oficinas dentro de la sede del Consejo de Participación Ciudadana en Quito.

"El procedimiento fue absolutamente irregular. Revisen el artículo 482 del COIP, donde habla sobre el procedimiento del allanamiento. No me mostraron ningún documento que avale la orden de allanamiento. Viene la fiscal que me arranchó el celular en mis oficinas. No me presentó ninguna orden de allanamiento. Ustedes la conocen bien, es la fiscal Mayra Soria, ya acostumbrada a hacer este tipo de procedimientos irregulares", expresó el vocal en el video publicado en su cuenta de X.

En su crítica, Verduga también cuestionó la legalidad de la orden de allanamiento, que fue firmada electrónicamente por la jueza Daniella Camacho a las 09:45 de este viernes 24 de enero, pero con un encabezado que, según él, estaba escrito con máquina de escribir.

