La Fiscalía presenta su dictamen en el caso del informático sueco Ola Bini

La jueza Yadira Proaño declaró la validez del proceso seguido en contra del informático sueco Ola Bini. La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló pasadas las 09:30 en el Complejo Judicial norte de Quito. La Fiscalía presenta su dictamen en la investigación por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático.

Previo a la diligencia Carlos Soria, uno de los defensores de Ola Bini señalaba que, ante la contundencia de la defensa que el pasado 3 de diciembre expuso sobre las supuestas violaciones al debido proceso del informático, la jueza debería declarar la nulidad.

Indicó que se presentaron más de 100 elementos que apuntaban a la violación de sus derechos. " No hay forma que la jueza valide el proceso", comentó. Enumeró la lista de las supuestas ilegalidades. El caso cuenta con la vigilancia de unas 18 organizaciones que promueven la inocencia del desarrollador informático.

Entre ellas que la retención en el aeropuerto en abril de 2018 fue ilegítima porque su cliente fue retenido sin orden, no hubo traductor, no hubo fórmula de juicio y no se presentaron cargos por delito flagrante.

Según Soria "la Fiscalía mantiene su discurso político de todas las declaraciones políticas que en su momento hizo la ministra de Gobierno". Dijo que su cliente debe sentirse tranquilo que el Estado y sus instituciones funcionan, "que la justicia está para garantizar los derechos de las personas y no para perseguirles por como se ven o por cuales son sus amigos".

Agregó que en este caso siempre ha habido una persecución política "en donde se inventaron una llamada que ni siquiera estuvo grabada".

Ola Bini fue detenido en abril de 2018 cuando iba a salir del país. Estuvo más de 70 días preso. Fue liberado por un habeas corpus concedido por un tribunal de la sala penal de la Corte de Pichincha. Durante las investigaciones la Fiscalía recopiló entre los elementos de convicción informes, peritajes, versiones, contratos, materializaciones del contenido de su teléfono celular, vídeos, fotos y otros indicios que, de llegar a un juicio, se convertirían en pruebas.

El informático ha reconocido que es amigo de Julian Assange el hacker australiano que estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres por más de seis años y quien salió en 2018. Fue una de las personas que lo visitó en la legación diplomática. Sus defensores han insistido en que ser amigo de alguien no es delito.