La Fiscalía pide la prisión preventiva del alcalde de Quito Jorge Yunda por posible peculado

Audiencia. La decisión de dictar o no prisión contra Yunda está en manos del presidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhayya.

El anuncio de pruebas ante un eventual juicio por posible peculado en contra del alcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas terminó con un pedido: que se dicte la prisión del burgomaestre.

En su dictamen el fiscal Alberto Santillán acusó a todos los sospechosos del delito. Al exsecretario de Salud del Municipio, Lenín Mantilla y a Juan Vinelli de Salumed, les acusó de autores directos, a Yunda de autor mediato y a 11 sospechosos más, los señaló como coautores.

Caso #PruebasPCRQuito: #FiscalíaEc concluye con su anuncio de prueba y solicita prisión preventiva para Jorge Y., alcalde de #Quito, debido a que, de esta, se derivarían otras investigaciones que involucrarían directamente al burgomaestre, a su hijo y otros familiares.

Una de las razones expuestas por el fiscal de Pichincha Alberto Santillán es que Yunda tiene los medios económicos suficientes para evadir a la justicia.

La solicitud la presentó el fiscal este martes 27 de abril durante la audiencia preparatoria de juicio dirigida por el presidente de la Corte Provincial Wladimir Jhayya.

Santillán explicó que la Fiscalía pide se ordene la prisión porque dentro de la misma instrucción fiscal que investigó presuntas anomalías en la adquisición de las 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 pase pudo obtener mucha más información sobre actos de corrupción que se habrían registrado dentro del mismo Municipio capitalino.

Santillán explicó al juez que de las investigaciones se desprenden suficientes elementos claros para posibles instrucciones fiscales. Los elementos se encontraron en los cientos de chats intercambiados por Sebastián Yunda, hijo del alcalde, con funcionarios municipales. E ellos la Fiscalía presume que existen conductas serias relevantes que lesionan bienes jurídicos protegidos.

El fiscal remitió a la Fiscalía General al menos tres informes para que se disponga qué investigaciones proceden. Una de ellas se abrió en contra del hijo del alcalde.

Para los demás sospechosos solicitó se dicten las medidas vigentes hasta este momento. Eso es prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de dispositivo electrónico.

Adicionalmente consideró necesario que se ordene la prohibición de enajenar los bienes de todos los investigados así como la retención de sus cuentas.

El alcalde de Quito en su cuenta de Twitter señaló: "Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré", destacó.

Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré.

En marzo de 2021, pocos días antes de la presentación del informe pericial del contenido de los celulares incautados en la casa del alcalde el 11 de marzo, Sebastián Yunda salió del país. Sus mensajes intercambiados con asesores del alcalde constaron el puesto a la mayoría de mencionados.

La información da cuenta que Yunda junior estaba enterado de todas las actividades del alcalde porque una de las asesoras le pasaba todos los días los detalles de la agenda. En las conversaciones se evidencia la intención de intervenir en negocios y proyectos municipales. Yunda junior se comunicaba con varios funcionarios y hacía solicitudes, que muchos cumplían.