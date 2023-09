Fiscalía llama a cinco exasambleístas a dar versión en el caso de Villavicencio

Este viernes 8 de septiembre la Fiscalía piensa recibir al menos siete versiones sin juramento en el caso de investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin político en el norte de Quito.

EXPRESO conoció que los convocados son dos oficiales de la Policía y cinco exasambleístas: Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González, Wálter Gómez y Pablo Muentes. Ellos están citados desde las 08:30 en el edificio de la Fiscalía provincial de Pichincha.

Los nombres de los exlegisladores figuran en una denuncia que presentó Villavicencio meses antes de su asesinato, según reveló Christian Zurita, amigo del excandidato y quien fue su reemplazo en las elecciones del pasado 20 de agosto. (LEA ADEMÁS: "La familia de Fernando Villavicencio desautorizó como su defensor a Ricardo Vanegas")

Por esa causa la Fiscalía abrió una investigación previa en la que Zurita fue llamado a declarar. "Espero que pueda levantar (la Fiscalía) suficiente información que ayude desentrañar la denuncia que en abril de este año Fernando Villavicencio presentó contra los asambleístas señalados", expresó Zurita.

Además añadió que la Fiscalía está obligada investigar toda posible línea de relación y vasos comunicantes con el crimen de Fernando Villavicencio. "Si los citados exasambleístas han sido llamados para dar su versión sobre el crimen es porque existió un asesinato político y fue evidente una posición de enfrentamiento de ese grupo con Fernando. En contexto fue el mismo Villavicencio quien denunció en abril pasado un plan para acabar con su vida", manifestó. Además, mencionó que el llamado a rendir versión no significa una vinculación al caso o establecer responsabilidades y precisó que todos están obligados a colaborar con la Fiscalía.

EXPRESO consultó a los exlegisladores que han sido llamados a dar una versión. Muentes ofreció responder luego de salir de una reunión pero hasta el cierre de la nota periodística no hubo respuesta. Mientras que Cuero indicó que a lo que ya se le convocó fue "a rendir una versión respecto a la denuncia que puso el exasambleísta Villavicencio en su momento y ya rendí mi versión. Sin embargo estoy y estaré presto si así lo considera la Fiscalía". Mientras que Aleaga dijo que como el que nada debe, nada teme, "con gusto colaboraré con la justicia, sin embargo no he sido notificado ni convocado". (LE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN: "Espero que hoy se acabe esto", el último mensaje de Villavicencio a su hija")

Por este caso, cuyo plazo de cierre de instrucción fiscal concluye este fin de semana, existen seis sospechosos que fueron detenidos horas después del sicariato. Aún no se ha practicado la reconstrucción de los hechos y, si es que la Fiscalía hace una vinculación en el caso, el plazo de la investigación se extenderá por 30 días más.

