A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó la decisión judicial de sustituir la prisión preventiva contra tres procesados por pornografía infantil: Luisa Stefanía Espinoza Pólit, Ydris Ivonne Mina Castillo y Samuel Wilman Chávez Vivero, y señaló que denunciará al juez responsable.

Los procesados ahora deberán presentarse de manera periódica ante las autoridades y tienen prohibición para salir del país porque continúa la investigación contra ellos por ese delito.

"En la audiencia de revisión de medidas, Fiscalía sostuvo que los elementos por los cuales se solicitó y dispuso la prisión preventiva no han cambiado, por lo que el pedido de los procesados Luisa E. P., Ydris M. C. y Samuel Ch. V. no tenía sustento legal para ser aceptado. Sin embargo, el Juez responsable de la audiencia, Roberto Calderón, dictó el cambio de medidas cautelares para los tres", indicó la institución.

La entidad también "considera que es un desacierto" la decisión, pues "no cumple con las condiciones estipuladas en la Ley para que sean revisadas y modificadas".

Espinoza, Mina y Chávez fueron detenidos el martes 28 de febrero de 2023 durante varios allanamientos ejecutados en Daule y Guayaquil. En estas acciones se incautaron dos computadoras, 10 dispositivos celulares y USB, tres cámaras, entre otros aparatos, pero también más de 10.000 archivos con videos sexuales, en los que se presume la aparición de menores.