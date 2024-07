Fiscalía: en el CPCCS está pendiente el debate de polémico reglamento de concurso

Nada está definido. Ante la circulación de un reglamento borrador del concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado, la consejera de Participación Ciudadana, Yadira Saltos, aclaró que el mismo aún no ha sido aprobado y que, de hecho, está pendiente de ser debatido en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en las próximas semanas.

A vísperas de que culmine el periodo de Diana Salazar frente a la Fiscalía General del Estado, previsto para abril de 2025, el CPCCCS se prepara para empezar el concurso de selección y designación de su reemplazo. Proceso que inicia con la probación del reglamento del concurso, mismo que define las reglas y cómo serán calificados los eventuales postulantes.

"Aún no tenemos un nuevo reglamento", señaló Saltos en entrevista con Teleamazonas y destacó que el mismo aún debe ser discutido en una mesa técnica entre los consejeros del CPCCS. Además, señaló que pese a las críticas que han empezado a surgir, entre ellos la politización del concurso, indicó que la entidad procurará ser responsable con esta designación.

Saltos también adelantó que la posibilidad de eliminar la prueba oral del reglamento es uno de las críticas y puntos en discusión que aún tiene que decidir el pleno del CPCCS. "Esa es una propuesta de uno de los consejeros, pero aún no la hemos discutido. No sé cual será su argumentación", dijo.

Por otra parte, respecto a la imposibilidad de imputar a algún postulante por falta de probidad notoria de no existir una sentencia condenatoria, la consejera Saltos indicó que es un tema presente en los reglamentos. "Si no hay una sentencia en firme, no se puede declarar la falta de probidad", dijo.

¿Los consejeros de la Liga Azul votarán por el polémico informe?

Al ser consultada si los consejeros de la Liga Azul votarían por el polémico informe borrador para el concurso de selección del próximo fiscal general, Saltos sostuvo que no existe una mayoría en el pleno y que los consejeros votarían en función de sus argumentos.

Incluso sostuvo que los consejeros Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas, quienes fueron señalados por la polémica votación que dio paso a la designación de Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, votarán de forma independiente.

