Fiscalía concluye investigación a Evo Morales y espera inicio de juicio oral

La Fiscalía Departamental de Tarija informó que concluyó la etapa investigativa en el proceso penal contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata agravada de personas. Con este cierre, el caso pasa a la fase de juicio oral, que deberá ser convocado por el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

El fiscal Ernesto Mogro explicó que el Ministerio Público ya presentó las pruebas de cargo que se producirán en el juicio oral, público y contradictorio. “Estamos a la espera de que el Poder Judicial realice las citaciones correspondientes”, señaló. Morales enfrenta una orden de aprehensión vigente y, en caso de no presentarse a la convocatoria judicial, podría recibir una nueva orden de captura.

Antecedentes del caso

El proceso contra Morales se inició en septiembre de 2024, cuando la entonces fiscal departamental Sandra Gutiérrez presentó una acusación formal por trata agravada de personas. La causa se relaciona con el presunto vínculo del exmandatario con una menor de edad en 2016, con quien habría tenido una hija registrada en Yacuiba.

Además de Morales, los padres de la presunta víctima fueron incluidos en la investigación, acusados de complicidad y de haber recibido favores políticos. La víctima, identificada como Cindy S.V.P., y su hija se encuentran en Argentina bajo refugio diplomático desde agosto de 2025, tras denunciar hostigamiento y persecución por parte de autoridades del gobierno anterior.

Morales se declaró “perseguido político”

El expresidente fue declarado en rebeldía el 17 de enero de 2025, tras ausentarse de dos citaciones judiciales. La Justicia dictó entonces su arraigo, congeló sus cuentas bancarias, anotó preventivamente sus bienes y emitió una orden de aprehensión.

Desde septiembre de 2024, Morales permanece atrincherado en la región cocalera del Chapare, donde sus seguidores mantienen una vigilia para evitar su captura. Tras 46 días de ausencia por motivos de salud, reapareció en un acto público en Chimoré, donde se declaró “perseguido político” y presentó a los candidatos que respalda para las elecciones autonómicas del 22 de marzo.

La Policía de Bolivia ha reiterado que ejecutará la orden de aprehensión contra Morales “en el momento, modo y lugar oportunos”. El subcomandante Juan Román Peña afirmó que se trabaja en las condiciones necesarias para proceder con la detención.

