Fiscalía califica de “falsas” las declaraciones de Sarauz sobre el caso Villavicencio

La Fiscalía General del Estado respondió este martes 8 de abril de 2025 a las declaraciones emitidas por Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien acusó a la fiscal Diana Salazar de haber montado un “falso positivo” para encubrir a los verdaderos responsables del asesinato ocurrido en agosto de 2023.

En una publicación realizada en la red social X (antes Twitter), la institución calificó como FALSO el contenido del video difundido por Sarauz y aseguró que sus afirmaciones “carecen de fundamentos”. En la misma publicación se observa una captura del video de Sarauz con un gran rótulo rojo que dice “FALSO”.

"FiscalíaEc rechaza las opiniones vertidas en este video, cuyo contenido carece de fundamentos, por lo tanto es FALSO; y hace un llamado a no usar información de investigaciones previas con fines políticos y electorales para encubrir a los responsables”, escribió la entidad.

¿Qué dijo Verónica Sarauz?

La reacción de la Fiscalía se da luego de que Sarauz denunciara públicamente una supuesta manipulación por parte de Salazar durante la campaña electoral de 2023. Según ella, la fiscal le pidió culpar a Rafael Correa basándose en un testimonio protegido que, según dijo, luego resultó ser falso.

La institución fiscal no se pronunció directamente sobre las acusaciones de presión a Sarauz, pero recalcó la importancia de no desinformar a la ciudadanía ni politizar procesos judiciales. Hasta el momento, no se ha anunciado si la Fiscalía tomará acciones legales por las declaraciones.

Diana Salazar continuará en la Fiscalía

Diana Salazar anunció este mismo 8 de abril que continuará al frente de la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe oficialmente a su reemplazo mediante concurso público. La fiscal explicó que, según una consulta realizada a la Procuraduría General del Estado, los servidores judiciales pueden permanecer en funciones más allá del periodo establecido, siempre que no hayan sido legalmente sustituidos. De esta manera, su permanencia "busca garantizar la continuidad institucional y el acceso a la justicia", mientras se espera que el CPCCS supere su actual parálisis y culmine el proceso de selección.

