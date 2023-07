La Fiscalía General del Estado hizo un anuncio generalizado para todos los candidatos a asambleístas y a la Presidencia de la República. Pidió “no intentar interferir en las actuaciones de la institución”.

Ante la pregunta de EXPRESO sobre qué interferencias se refiere, el equipo de Comunicación de la Fiscalía no quiso responder.

“La Fiscalía General del Estado hace un llamado a los candidatos a todas las dignidades que serán elegidos en los próximos meses a abstenerse de inmiscuir en sus discursos políticos a esta institución o a sus funcionarios”, indicó su comunicado.

Uno de los candidatos que más habla en sus discursos de investigar la corrupción es Fernando Villavicencio, aunque la Constitución le da a la Fiscalía la facultad exclusiva de impulsar la acción penal.

“Lo que no ha hecho el gobierno de Moreno, lo que no ha hecho el gobierno de Lasso es tener un mapa de la delincuencia organizada. Yo sí puedo. En un acuerdo con el FBI, la Unidad de Análisis Financiero va a perfilar a los jueces delincuentes. Ese juez que acaba de sobreseer a 18 responsables de la compra de los helicópteros Dhruv, me refiero al juez Rivera, puesto por Gustavo Jalkh. De ese útero, de Jalkh, viene el 98 % de jueces”.

Según Villavicencio, en su gobierno, si llegase a ganar, investigará a funcionarios y el origen de sus riquezas. “El juez que le dio el habeas corpus a Jorge Glas, ¿de dónde sacó su mansión? yo sí sé, y vamos a perfilar todas las mansiones que se han construido en el país, todo el lavado de dinero. Van a ver como los nuevos ricos, los que cantan el lunes al Che Guevara y el sábado se bañan en una piscina de mafiosos, en Miami, en mi gobierno van a caer”, dijo el candidato.

En cambio, la candidata del Rafael Correa, Luisa González ha criticado el trabajo de la Fiscalía. “Señora Diana Salazar trabaje, dé respuesta. Así como fue tan rápida para llevar adelante, en medio de la pandemia, el proceso sobornos, inventándose pruebas, investigue el caso de los narcogenerales porque nos están matando”.