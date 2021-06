El fiscal indagado por fraude procesal afrontará el proceso fuera de prisión

Al fiscal Luis Machado Sánchez le formularon cargos por el delito de fraude procesal. El dictamen contra el funcionario se dispuso al término de la audiencia que se le realizó este martes, en la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, al norte de la ciudad.

El proceso judicial contra Machado nace de una resolución abstentiva a favor de alias Ben 10, quien según la policía supuestamente lidera la organización delictiva Chone Killer. El ciudadano fue detenido el pasado 15 de diciembre junto a otras 15 personas, por su presunta vinculación en delitos como asesinatos en Durán y Guayaquil, pero el 21 de mayo recuperó su libertad por la resolución de Machado.

El fiscal, sin embargo, recibió medidas alternativas a la prisión preventiva, como la prohibición de salida del país y la presentación ante la autoridad competente los lunes, dijo su abogado Pedro Moreira, tras la finalización de la diligencia esta tarde.

La audiencia se suspendió momentáneamente por un quebranto de salud de Machado, quien fue llevado a un hospital al sur de la urbe. La diligencia se reinstaló a las 15:05, con la comparecencia virtual del fiscal.

En tanto, Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, indicó que apelará aquel dictamen, pues a su criterio se cumplían los requisitos para que Machado esté bajo prisión preventiva.

#AHORA | #Guayas: se instala audiencia de formulación de cargos, por presunto fraude procesal, contra el fiscal Luis M. #FiscalíaEc investiga las causas por las que se abstuvo de acusar a 3 procesados de la organización delictiva #ChoneKillers en #Durán. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/sqnq69FlKc — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 2, 2021

"Se fundamentaron los cuatro requisitos (para la prisión preventiva), sin embargo el juez consideró que no se fundamentó el tercero de ellos. He apelado en la audiencia de forma oral no estar de acuerdo con la medida cautelar", comentó Villagómez.

Añadió que, entre los argumentos presentados para formular cargos a Machado, constan las experticias señaladas en el expediente del caso y que determinan "una participación de los sujetos en ese delito investigado, que es la delincuencia organizada (...). Se asociaron para cometer otros tipos de delitos como sicariato, asesinato, tráfico de drogas, de armas, que es lo que se ha dado y mantiene en zozobra al cantón Durán".