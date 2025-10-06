Feriado de octubre en Ecuador: ¿Habrá toque de queda?

Varias provincias del país entran en un nuevo estado de excepción.

El feriado de octubre en Ecuador llega en medio de un clima de tensión social y medidas excepcionales. El presidente Daniel Noboa decretó el pasado 4 de octubre un estado de excepción en diez provincias, en respuesta al paro nacional convocado por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel.

Esta medida, establecida en el Decreto Ejecutivo 174, se aplica por una causa de “grave conmoción interna” y tendrá una duración inicial de 60 días. Entre sus efectos, permite al Ejecutivo movilizar a las Fuerzas Armadas, limitar ciertos derechos y establecer controles especiales en las zonas afectadas.

¿Habrá toque de queda durante el feriado?

Aunque en anteriores estados de excepción se aplicaron toques de queda, en esta ocasión no se ha establecido ninguno hasta el momento. Esto significa que no hay restricción horaria de circulación en las provincias bajo excepción, al menos durante el inicio del feriado.

Pese a este contexto, el Gobierno anunció la extensión del feriado nacional, que ahora será el jueves 9 y viernes 10 de octubre, uniéndose al fin de semana largo del sábado 11 y domingo 12, permitiendo así un descanso de cuatro días seguidos.

¿Recomendaciones durante el feriado?

Aunque el estado de excepción impone limitaciones en algunas provincias, en gran parte del país las actividades turísticas, culturales y comerciales continúan con normalidad. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía:

Respetar los controles militares y policiales establecidos en carreteras y puntos estratégicos.

Llevar cédula o identificación en todo momento.

Confirmar la apertura de sitios turísticos o eventos antes de asistir.

El Gobierno ha señalado que estas decisiones buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos durante los días de descanso, en medio de una coyuntura nacional compleja.

¿Cuáles son las provincias con estado de excepción?

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

Bolívar

Cañar

Azuay

Orellana

Sucumbíos

Pastaza

