feriado
El ministro de Trabajo anunció puente largo en feriado de año nuevo.CANVA

Feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador: Gobierno confirma puente de cuatro días

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, anunció oficialmente que el feriado de Año Nuevo 2026 

Ecuador iniciará el año con un puente vacacional de cuatro días, según lo confirmó el ministro de Trabajo, Harold Burbano. El anuncio establece que los días 1, 2, 3 y 4 de enero de 2026 serán considerados de descanso a nivel nacional.

En una entrevista con Radio FM Mundo anunció lo siguiente "Ese día que sería el viernes (2 de enero), que no es feriado conforme a la ley, será recuperable en relación a un acuerdo entre las partes, es decir, el trabajador con el empleado".

Navidad se mantiene como feriado único

Durante la misma comparecencia, el ministro aclaró que el feriado de Navidad 2025 se mantendrá únicamente el 25 de diciembre, sin traslado ni puente adicional. Esto significa que el viernes 26 de diciembre será día laborable, evitando así dos semanas consecutivas con feriados largos que podrían afectar la productividad empresarial.

Impacto en turismo y comercio

El anuncio del puente de Año Nuevo fue recibido con expectativa por el sector turístico, que anticipa un aumento en las reservas de hoteles, transporte y paquetes vacacionales. Según gremios  los feriados largos generan un efecto multiplicador en la economía, beneficiando a restaurantes, comercios y servicios de entretenimiento.

