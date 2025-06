Feria Laboral 360: cómo aplicar a las vacantes disponibles hasta el 28 de junio

Más de mil oportunidades laborales desde cualquier lugar y sin costo. Así funciona la Feria Laboral 360, una iniciativa completamente en línea que conecta a empresas reconocidas con personas que buscan empleo en Ecuador.

Esta edición, que se realiza desde el 2018, pero a partir del 2020 se efectúa dos veces el año, ofrece más de 1.050 vacantes en áreas como administración, finanzas, enfermería, contabilidad y operaciones.

¿Cuáles son los requisitos para postular?



Para acceder a las vacantes, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial: www.ferias360.com/ferialaboral360

Crear una cuenta gratuita en la plataforma Talent360.

Completar un formulario con datos personales.

Responder preguntas de perfil profesional.

Subir el currículum vitae actualizado (en formato digital).

Como publicó EXPRESO en un reportaje anterior, solo quienes completen su perfil y carguen correctamente su CV serán considerados por las empresas participantes.

Una vez dentro, el usuario podrá navegar por un entorno virtual interactivo, que simula una feria presencial con stands de cada empresa. Al hacer clic en cada una, se despliegan sus ofertas disponibles, junto con los requisitos específicos de cada vacante.

La plataforma estará habilitada hasta las 23:59 del sábado 28 de junio de 2025. La postulación es gratuita, no requiere trámites presenciales ni pagos.

¿Qué tipo de empleo se puede conseguir?



Hay vacantes tanto para personas con formación universitaria como para quienes tienen experiencia técnica o secundaria completa. Algunos cargos frecuentes son:

Asistentes administrativos

Auxiliares contables

Enfermeros/as

Operadores de producción

Atención al cliente y call center

¿Qué empresas participan?



En esta décima edición participan 26 empresas nacionales e internacionales, como DHL, Holcim, Agripac, Solca, Nirsa, Veolia, Ministerio del Trabajo, entre otras.

Karina Mechado, guayaquileña de 24 años, será una de la ciudadanas que aplicará a una vacante. Ella se graduó de ingeniera comercial hace un año, pero hasta la fecha no halla trabajo.

"He enviado hojas de vida a medio Ecuador, sino es a Ecuador entero. Me pagan menos del básico, no me aseguran y el trabajo es para ejecutar una serie de actividades que las sé y que estoy dispuesta a hacer porque me gusta trabajar, porque quiero trabajar, pero el sueldo es bajísimo. Espero que me salga algo en esta feria. Lo ansío con ganas. Quiero un trabajo y que se me valore también", señaló.

Romeo Carrasco, quien se graduó de ingeniero en sistemas, tampoco encuentra empleo formal desde hace dos años en Guayaquil, por lo que aplicará.

“No importa a dónde me envíen ni para qué crean que soy bueno. Quiero trabajar. Ecuador tiene, desde mi punto de vista, una tasa alta de desempleo. Y muchos somos los que estamos en esta lista de desempleados. Estas ferias ayudan. Solo espero tener suerte”, dijo el guayaquileño de 26 años.

Según el INEC, la tasa de desempleo en Ecuador fue de 3,3 % en marzo de 2025, lo que reflejó una ligera mejora frente al 3,8 % del año anterior. Sin embargo, el subempleo sigue alto: 20,9 %, más que el 20,3 % de marzo de 2024. El empleo adecuado también refleja un estancamiento: 34,2 % en marzo de 2025, frente al 34,4 % del año anterior.

