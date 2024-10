Félix Wong: "Se decreta el estado de excepción en Quito por actos terroristas"

Actos terroristas en Quito. Eso fue lo que empujó al Gobierno Nacional a incluir a la capital dentro del reciente estado de excepción. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en una entrevista en radio Sucesos, fue consultado sobre la información que maneja el Gobierno sobre la situación en la capital a lo que respondió: "Se decreta el estado de excepción porque es la capital y hemos visto actos considerados terroristas en esta ciudad y no vamos a permitir que ni a Quito ni a los quiteños se los afecte. Esto es una medida de prevención".

Al ser consultado sobre cuáles actos terroristas se han cometido en la ciudad mencionó a los incendios forestales. "Eso no es casualidad. Está en investigación. No puedes tener incendios en siete puntos distintos y que sea una casualidad. No voy a adelantar criterio, pero es lo que una persona con dos dedos de frente lo pensaría... Nadie es tan bobo para causar algo así. No lo veo como irresponsable. Lo veo como un acto criminal".

El ministro prefirió no adelantar información que maneja el Gobierno que justifique la inclusión de Quito dentro del estado de excepción. "Hay información suficiente para poner a Quito en estado de excepción. Ningún barrio tiene que estar amedrentado por ninguna banda y el estado de excepción es para que estas bandas sepan que con Quito tampoco se juega".

¿Acepta la mano extendida de la nueva presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz?

La Asamblea Nacional tiene una nueva presidenta. La correísta Viviana Veloz en sus primeras intervenciones extendió su mano para trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional, con cuyo presidente Daniel Noboa mantiene roces constantes. Al ser consultado sobre si aceptan esta invitación a conversar, el ministro Félix Wong dijo que acepta con "abrazo y todo". "Vamos a tener que conversar con todos. Esta es otra generación. El presidente que salió (Henry Kronfle) solo se dedicó a llenar de odio todos los espacio que tocaba. Al principio una gran relación. Cuando le tocó el bichito de ser presidente de la República cambió la actitud".

Sobre la crisis energética

Sobre el anuncio del retraso en la llegada de una segunda barcaza, el ministro dijo que hay que revisar los aspectos técnicos y legales. "Dentro de lo que estaba en los plazos. Es un tema tan importante que no puedes cometer errores".

La sucesión presidencial en época de campaña electoral

La vicepresidenta Verónica Abad afrontar varios frentes que buscan sacarla del camino de la sucesión presidencial. Uno de esos es un sumario administrativo abierto por el Ministerio de Trabajo por la llegada tardía de Abad, quien también es embajadora de Ecuador en Israel, a la sede en Turquía. El ministro Félix Wong precisó que no se puede destituir a un funcionario con un sumario administrativo, solo la inhabilitación de ejercer un cargo público. "Todos los funcionarios tienen que cumplir no hay corona para nadie".

