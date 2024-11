Félix Ulloa: "Es una contradicción progresar bajo el control del crimen"

Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024 se celebró en Cuenca, provincia del Azuay, la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro entre los países de Iberoamérica que rompió récord en la ausencia de mandatarios.

Le puede interesar: Ivonne Núñez es llamada a comparecer en la Asamblea

Cumbre Iberoamericana se cierra sin una declaración oficial por falta de consenso Leer más

Desde el lobby de uno de los hoteles del centro histórico de Cuenca y con un fuerte dispositivo militar y policial alrededor de él, Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador y una de las pocas autoridades de Estado que asistieron a la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, conversó con EXPRESO horas antes de la sesión plenaria de mandatarios sobre los aportes de su país a los temas abordados en el encuentro entre los países de Iberoamérica, los retos encarados en la transformación de la realidad de violencia de su país, el estado de las relaciones diplomáticas con Ecuador y su mirada sobre los Derechos Humanos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

RELACIONADAS Uruguay cuestiona escasos resultados de la Cumbre Iberoamericana

- ¿Qué opina de ser una de las pocas autoridades asistentes a la Cumbre Iberoamericana?

No tengo la lista de las personas que han asistido. Nos hemos enterado de un jefe de Estado que este día se excusó (en referencia a Santiago Peña, presidente de Paraguay), pero bueno, yo creo que cada país le da la importancia que le concede a cada cumbre en cada momento y en cada coyuntura. Yo he estado en varias cumbres de esta naturaleza y siempre hemos tenido una participación bastante representativa de todos los jefes de Estado y jefes de Gobierno, de tal suerte que veremos cómo se desarrolla. En el caso nuestro, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele me delegó y vengo como jefe de Estado por tener la calidad de vicepresidente. Él (Bukele) acaba de estar fuera del país también atendiendo esta responsabilidad en Costa Rica. Yo creo que en este caso también los Estados deciden el nivel que le dan a la representación en esta Cumbre.

El Gobierno ecuatoriano inauguró la noche de este 14 de noviembre de 2024 la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno con más de una docena de presidentes ausentes. 👉 https://t.co/DI0KcowOn6 pic.twitter.com/SJVeF8OyGH — Diario Expreso (@Expresoec) November 15, 2024

- ¿No cree que eso le quita toda la fuerza a la Cumbre?

Al contrario, creo que cada vez que nos reunimos reafirmamos más los lazos de fraternidad, de confraternidad que unen a esta comunidad. Tener presentes aquí a su majestad Felipe VI, al presidente de Portugal y al primer ministro de Andorra ya indica que desde el otro lado del Atlántico también están interesados por lo que sucede en esta región y eso es lo que cuenta.

El presidente Nayib Bukele me delegó para esta Cumbre Iberoamericana, pero cada Estado decide la importancia y representación que le quiere dar. Félix Ulloa Vicepresidente de El Salvador

Le puede interesar: Jueza rechaza medida cautelar de Abad para evitar sanción del ministerio del Trabajo

- La innovación, inclusión y sostenibilidad son el lema de la Cumbre. ¿Qué puede El Salvador aportar en esas materias?

Nosotros hemos hecho una apuesta a la innovación. De hecho, desde que estábamos en la campaña, hace más de cinco años, el presidente Bukele dijo que apostábamos a insertarnos de lleno en la cuarta revolución industrial y de hecho, pues estamos ya en la era digital. El Salvador se prepara para hacer un país líder en esta nueva etapa.

RELACIONADAS Ecuador y España firman acuerdo de cooperación en temas sociales

- ¿Cómo ha sido ese proceso de mirar hacia la innovación?

Hemos ido modificando nuestros marcos jurídicos de tal manera que los procesos de digitalización se vuelvan parte de la administración pública y de la economía. Por ejemplo, hemos adoptado el bitcoin como moneda de curso legal, el año pasado aprobamos la ley de activos digitales, hemos adoptado el teletrabajo, la firma electrónica, la factura electrónica. También hay una exención fiscal de más de 10 años para empresas que se instalan en El Salvador en temas tecnológicos.

El vicepresidente Ulloa explicó que la ausencia del presidente Nayib Bukele se debe a que rotan sus viajes al extranjero, además de que recién atendió una cita en Costa Rica. EFE

- ¿Fue difícil la adaptación?

Estamos preparando a nuestro recurso humano. Tenemos en la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública. Por otra parte, en el sistema educativo hemos repartido dispositivos electrónicos en todas las escuelas del sistema público. Tenemos como socio a Google Cloud y se está instalando al país como un hub tecnológico.

Cumbre Iberoamericana: estos son los presidentes que no fueron a Cuenca Leer más

Le puede interesar: Presentan acción en la CC contra designación de Moya como vicepresidenta

- Desde la experiencia de El Salvador, ¿cómo estos temas se conectan con la lucha en contra de la inseguridad de la región?

Ya en la Cumbre pasada (realizada en República Dominicana) les decía a los jefes de Estado que El Salvador, después de ser calificado como la capital mundial del homicidio, pasó a ser el más seguro de todo el hemisferio occidental por este tipo de medidas. Son resultados tangibles, verificables y aplicables si cualquier otro país desea que en su territorio se den estas mismas condiciones de paz.

- ¿La seguridad, entonces, no solo se consigue con la represión de los Estados?

Por supuesto, es que era una contradicción querer dar el salto hacia el desarrollo, al progreso, cuando tenías a las estructuras criminales controlando buena parte del territorio nacional. En El Salvador, los objetivos de las estructuras criminales eran las escuelas para reclutar jóvenes para el narcomenudeo de la droga. Los usaban, los amenazaban, los asesinaban. Era imposible pensar en un salto educativo con amenazas. Ahora, en el segundo mandato del presidente Bukele, el siguiente gran objetivo es el crecimiento y el despegue económico.

Cambiar lo que se venía haciendo fue el mayor reto: El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, comparte con EXPRESO el camino que llevó a su país a destacarse en seguridad. 📌 Lee la entrevista completa este domingo en la edición impresa de EXPRESO.



Conoce más:… pic.twitter.com/PHXUILSjCn — Diario Expreso (@Expresoec) November 15, 2024

- ¿Cuál fue el primer paso, el más difícil de lograr, en la transformación de El Salvador en materia de seguridad?

El desafío más grande fue sustituir el statu quo que existía antes que nosotros llegáramos, el ‘anciano régimen’, como le llamamos; y derrotar ese sistema que era parte de los acuerdos entre los dos partidos que habían gobernado El Salvador los últimos 30 años. Los dos primeros años fue muy difícil impulsar las medidas porque ellos bloqueaban todo desde el Congreso y desde la Corte Suprema de Justicia, pero eso cambió con las elecciones de 2021.

El desafío más grande (en la transformación de El Salvador) fue sustituir el statu quo y derrotar el sistema que era parte de los acuerdos entre dos partidos. Félix Ulloa Vicepresidente de El Salvador

Le puede interesar: La academia asumirá debate entre los candidatos a la Vicepresidencia

- Por otra parte, El Salvador ha sido duramente cuestionado por su manejo de los derechos humanos...

Cuando el Estado salvadoreño sale en defensa de los derechos humanos de toda la población, estos grupos inmediatamente saltan y empiezan a cuestionar el accionar del Estado. Pero estos mismos grupos, si se los analiza, porque los hemos visto y hemos visto quiénes los conforman, las personas que están de testigo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son gente vinculada justamente a esos dos partidos que estaban colgados con las estructuras criminales, con las pandillas. Entonces, esos son los que se les da la voz.

- Entonces, ¿qué hacer con estos reclamos? Ecuador encara debates similares con la acción de la fuerza pública.

Cuando viene un líder disruptivo, como el caso del presidente Bukele, y no escucha a estos grupos que son verdaderos mercenarios de los derechos humanos nunca se pronunciaron por las víctimas. Es una verdadera hipocresía de estos grupos. ¿El mensaje? Simplemente ignorarlos. Y como dice el presidente Bukele, nosotros gobernamos para los salvadoreños. ¿Le vamos a hacer caso a esa minoría que tiene como agenda y que recibe dinero por hacer esos informes? Sería un error, una pérdida de tiempo estar tratando de escucharlos.

De acuerdo con el vicepresidente Ulloa, las relaciones diplomáticas con Ecuador gozan de buena salud e incluso abiertas a cooperación. CARLOS KLINGER/EXPRESO

- Lamentablemente, Ecuador es la otra cara de la moneda con una ola criminal sin precedente, entre otras crisis. ¿El Salvador está dispuesto a cooperar con Ecuador en este problema de índole regional?

En la que sea solicitada y estemos en disponibilidad y capacidad de darla. Para esto hay mecanismos propios de las relaciones bilaterales. Ahí es la oportunidad. Nuestro embajador acá en Ecuador, igual que la embajadora de Ecuador en El Salvador, son los que pueden llevar este planteamiento a sus cancillerías.

- Es decir, ¿hay buena salud en las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Ecuador?

Por ahora goza de muy buena salud, hay muy buena relación diplomática y tenemos mucho respeto por los procesos internos de los países. Sabemos que Ecuador se apresta a un próximo evento electoral, deseamos que sea una fiesta cívica y que los ecuatorianos puedan escoger a su gobernante y a sus representantes de forma democrática, pacífica y que le dé al pueblo ecuatoriano los dirigentes que sean los que el pueblo elija.

Mira la entrevista completa con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!