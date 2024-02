Fausto Murillo dice que hay intereses de la narcopolítica para destituirlo

El vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, expresó su rechazo al juicio político en su contra que se desarrolla en el Pleno de la Asamblea Nacional este 28 de febrero de 2024. Si se alcanzan los 92 votos, el funcionario sería destituido de su cargo.

A Murillo se le acusa por supuesto incumplimiento de funciones. El juicio fue solicitado por exlegisladores del anterior periodo, uno de ellos Luis Almeida, del Partidos Social Cristiano (PSC). El Pleno de la actual Asamblea designó a Carlos Vera, del mismo partido, como legislador ponente del juicio.

Murillo se defendió ante la prensa señalando que no se ha invocado ninguna causal prevista en la ley que determine tal incumplimiento. Si se concreta su destitución, Elcy Celi lo reemplazará como vocal suplente. Ella es "identificada claramente con el PSC. Yo he venido señalando que, más allá, de Fausto Murillo, aquí hay un tema de institucionalidad", dijo al recordar el proceso para seleccionar a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que sobre eso hay "intereses de la mafia narcopolítica que pretende infiltrarse en el CJ para meter mano en los procesos de selección".

Los nuevos jueces deberán seleccionar al nuevo titular de la CNJ y enviar la terna para que en 2025 se integre el nuevo Consejo de la Judicatura. "Es importante lo que está en juego y por tanto se ha impulsado este juicio para separar a Murillo, que se ha constituido en un obstáculo para las fuerzas que pretenden meterle mano a la justicia", refirió.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expresó que se evidenció que hay causales como el abandono a la justicia porque no se ejecutó el presupuesto en bienes en unidades judiciales en 2022 cuando Murillo fue presidente encargado, un audio que es parte de un proceso penal por tráfico de influencias que Murillo no denunció, un pronunciamiento de la Corte Constitucional que indica que el presidente debió ser Álvaro Román y no Murillo. "Él aparece en los chats del caso Metástasis", criticó Aguirre al responsabilizar a Murillo por el incumplimiento de funciones.

Vera, ponente del juicio, contradijo a Murillo sobre Elcy Celi. Indicó que la abogada "tiene un comportamiento ideológico de izquierda, contrario al PSC". El legislador adelantó que presentará en el Pleno una sola moción conjunta sobre Murillo y el exvocal Juan José Morillo, porque se trata de un solo juicio político.

Adriana García, legisladora de Gente Buena, anticipó que tras dialogar con otros asambleístas decidieron no apoyar el juicio contra Murillo. Pedirá que se vote por separado sobre los dos enjuiciados porque "deben ser evaluados de manera distinta". Solo García no apoyó la recomendación del juicio en la mesa de Fiscalización, ocho votos sí lo aprobaron.

Hasta las 11:11, aún no iniciaba el debate, continuaba la lectura del informe de Fiscalización que recomienda el juicio.

