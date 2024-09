Fantoni: "Así sean el 20%, me quedo con los que no han defendido ciertos delitos"

En medio del atropellado arranque del concurso para elegir fiscal general, Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), atiende a Diario EXPRESO para abordar el futuro de este y otros procesos, así como los cuestionamientos a la institución.

- Fue revocada la medida cautelar en contra del concurso para fiscal general, ¿cree que es el anuncio de lo atropellado que será este proceso?

Será un concurso bien complicado, lo sabemos, pero nosotros no vamos a permitir que este tipo de abusos de garantías jurisdiccionales sea parte permanente de este concurso de mérito y oposición.

- Las acciones de protección han sido una constante en los concursos del CPCCS, ¿qué precauciones se tomarán?

Las precauciones del caso es que la ciudadanía pueda impugnar en cada parte del concurso, que vaya corrigiendo y verificando cada acción de este proceso para que exista mayor filtro. Esto le da un blindaje al concurso. Además, es el primer reglamento que nosotros como cuerpo colegiado estamos formando de raíz...

- Sin embargo, ese reglamento ha sido cuestionado por colectivos de juristas y fue motivo de la acción de protección, ¿se lo reformará?

El reglamento es perfectible. Incluso seguimos atendiendo a red de juristas. Se están haciendo ajustes técnicos que serán compartidos con el Pleno. El reglamento es bueno, pero lo queremos mucho mejor.

Los años de experiencia y las acciones afirmativas se podrían revisar en el reglamento del concurso para fiscal general. Andrés Fantoni Presidente del CPCCS

- Uno de los señalamientos es que se prohíba la participación de juristas solo por haber defendido ciertos delitos...

Conozco a muchísimos abogados que no han patrocinado causas de narcotráfico, por ejemplo. Cuando hablé con el Colegio de Abogados de Pichincha me dijeron que el 80 % de abogados no podrán participar y les dije que prefiero quedarme con ese 20 %...

- ¿Por qué?

Se ha visto que los abogados que han patrocinado estas causas muchas veces son parte de la trama del crimen organizado. Así lo han comprobado los casos Metástasis o Purga.

El periodo de la fiscal general Diana Salazar culmina en abril de 2025. Expreso

- Otro señalamiento es sobre la generalidad de la etapa de méritos. Se cuestiona que no funciona como un verdadero tamiz de los postulantes...

La etapa de méritos está muy clara. Se está dando perfiles que tienen rango de desarrollo dentro del área de la experticia, para que fundamenten y tengan el conocimiento del caso con distintas acciones. Estos agregados buscan tener una mejor autoridad.

- ¿Qué otros cambios le han propuesto hacer al reglamento los gremios de abogados?

Hay uno que es un poco ilógico, pero que está así está en la ley, sobre tener 30 años de edad y 10 de experiencia. También hay acciones afirmativas que se pueden revisar, por ejemplo, darle un punto a las mujeres. Hay tipificaciones penales, como la de terrorismo, que se podrían revisar...

- ¿El CPCCS tiene claro el perfil del próximo fiscal?

El perfil que buscamos es uno independiente, de extremos conocimientos, de intachable carrera profesional y que cumpla con tener probidad. Que no tenga ni la más mínima seña dentro de su transitar sobre algún acto de corrupción.

El proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE)

- Otro proceso que ha sido cuestionado por su demora es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), ¿qué pasó con la idea de un recambio total de vocales?

Algunos consejeros pensábamos que había que hacer una renovación total. Sin embargo, con el pronunciamiento de la Procuraduría que fue muy general, se hizo una mesa técnica con los consejeros y se verificó que era muy riesgoso hacerlo porque ahí sí habría un incumplimiento que conllevaría nuestra destitución...

Nunca he tenido una camiseta política ni ninguna afinidad con un partido. Soy un activista social de toda la vida. Andrés Fantoni Presidente del CPCCS

- ¿En cuánto tiempo podría culminar la renovación parcial que ya está en marcha?

Ese concurso está en la etapa de méritos. Una vez que se termine de reconformar la comisión ciudadana de selección y si no existen más abusos de las garantías constitucionales, ese proceso no duraría más de tres meses.

- ¿Finalizado ese proceso se arrancará con la otra renovación del CNE?

No vamos a esperar. Estamos haciendo todos los informes para poder iniciar con la renovación total, porque si esperamos nos demoramos tres, cuatro meses más, y es lo que no queremos.

- Un grupo de suplentes del CNE señalan que, independientemente del concurso de renovación, cuatro vocales deberán dejar sus cargos en noviembre. ¿Cuál es la postura del CPCCS?

Nosotros no tenemos competencia para suceder a ninguna autoridad, no somos los que le decimos a una autoridad que tiene que salir. Sino cuando se activa la entidad y nos notifica, nosotros hacemos y activamos los procesos de selección.

Los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos (principales), Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga (suplentes) fueron hallados responsables de una infracción electoral. ARCHIVO

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) puertas adentro

- Su designación como presidente del CPCCS fue polémica. ¿Cree que fue un error remover a Nicole Bonifaz o se ratifica en la decisión?

Si hablamos de hechos, existía más de 1.200 trámites represados, los concursos no avanzaban y la parte de promoción de la participación tampoco. Sobre el tema legal, no se incumplió con ninguna norma.

- Otra polémica fue la designación de Johanna Verdezoto como vicepresidenta del CPCCS, quien ha sido señalada por mal manejo de recursos y hasta por conflicto de intereses en el concurso de defensor público...

Sobre esos particulares, no sé si tenga algo en firme, lo desconozco. Sin embargo, estoy seguro que el pueblo montuvio y distintas nacionalidades del país necesitaban tener una representación en la Vicepresidencia del CPCCS.

- Usted también compitió para llegar al CPCCS, ¿cree que se hizo justicia con el fallo en contra de los consejeros de la denominada Liga Azul?

No es mi competencia poder determinar si existió alguna infracción. En lo particular, es complicado para los compañeros, no han de estar pasando un buen momento. Me solidarizo como compañero y sobre los temas legales son ellos los que tienen que afrontar y hacer los descargos pertinentes.

- Sin embargo, ellos sí han señalado que hubo otros candidatos promocionados por partidos, entre ellos, usted. ¿Qué vinculación tiene con el Partido Social Cristiano (PSC)?

Nunca he tenido una camiseta política, ni eslogan, ni ninguna interacción ni afinidad con ningún partido. Soy un activista social y educador que ha trabajado por las causas sociales toda la vida.

Mira la entrevista completa con el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni

