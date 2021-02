Familiares de reos asesinados arribaron a la morgue de Guayaquil en busca de información

Están desesperados y en busca de información. Familiares de reos asesinados en los centros carcelarios de Guayaquil arribaron la mañana de este miércoles 24 de febrero al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para corroborar si entre los muertos está alguno de sus seres queridos.

Jéssica Santos, hermana de uno de los reclusos que cumple una condena en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, manifestó que aún no han confirmado si entre los fallecidos se encuentra su hermano Danny Santos, quién paga una pena por asesinato.

"Hemos venido de Quevedo. Estamos desesperados mi hermano no aparece en la primera lista de muertos, pero desde adentro nos dice que lo mataron que está entre los asesinados de la tarde", expresó la allegada.

La misma incertidumbre de Jésica la padecen parientes de otros internos que todavía no corroboran si sus familiares están entre los 37 reos asesinados entre la mañana y tarde en los centros de privación de libertad del Puerto Principal.

"Mi hijo me llamó la mañana de ayer, me dijo que adentro era una masacre que habían matado a 8 personas. Ya no responde. Me dicen que lo mataron. Pedimos que se esclarezca qué pasó, porqué hay tantos muertos", expresó llorando Ramón Vélez, su progenitor.