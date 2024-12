Familiares de internos denuncian disturbios en la cárcel de Turi

Familiares de internos de la cárcel Turi, provincia de Azuay, denunciaron la falta de respuesta por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), ante la existencia de disturbios como riñas y gritos de auxilio en el interior de la prisión.

Esto ocurrió después del reciente traslado de presos desde la cárcel de Machala, provincia de El Oro, tras el ataque armado al director del complejo carcelario ocurrida la noche del jueves. En redes sociales, los ciudadanos registraron la llegada de reos en un autobús de la institución y con custodia policial y militar.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el SNAI no emitió un pronunciamiento sobre lo que ocurría en Turi. Desde el departamento de comunicación se informó que “iba a consultar”, pero la respuesta no llegó. No obstante, se advirtió a este periódico que, por cuestiones de seguridad, no podían proporcionar detalles de las acciones ejecutadas en las prisiones.

El director de la cárcel de Machala, Patricio Morales, se encuentra internado en el hospital Teófilo Dávila de Machala y en estado crítico, después de resultar herido, junto a su chofer, tras ser atacados cuando circulaban en una camioneta blindada.



El asambleísta Leonardo Berrezueta, indicó en su cuenta de X que la “orden salió desde Quito el pasado 5 de diciembre. Expuso que eran 41 convictos en su publicación.

🔴#ATENCIÓN | 47 reclusos de la #cárcel de #Machala fueron trasladados al reclusorio de #Turi, en #Cuenca.



Información sobre las prisiones

La entidad que administra las prisiones ha mantenido silencio para informar incluso datos generales, como por ejemplo: esclarecer lo ocurrido el pasado 3 y 4 de diciembre en la Penitenciaría del Litoral, donde se conoció que hubo detonaciones y una gran explosión dejó un fallecido y varios heridos. Fue la Fiscalía la que proporcionó información.

