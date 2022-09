40 allegados de los presos asesinados cruelmente en la masacre del 28 de septiembre de 2021 conformaron el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles; su objetivo es que se sancione a los responsables de los hechos sangrientos, a quienes cometieron negligencias en las diferentes instancias y exigir acciones para enmendar el daño realizado a sus vidas.

Estas personas celebraron ayer el Primer Tribunal por Justicia en Cárceles con la participación de cuatro “jueces populares”, representados por los abogados Juan Vizueta, Gina Benavides, Ramiro Ávila Santamaría y Evelyn Solari Dávila como presidenta de la instancia. En la cita se simuló una audiencia de juzgamiento al Estado ecuatoriano por el delito de omisión al no cumplir con sus deberes de protección.

“Hay muchas personas que no saben que tenemos un comité, sufren en silencio, también están quienes no entienden nuestro dolor y por qué pedimos justicia, ya son once meses y no hay una sola respuesta o atención, esto nos permite desahogarnos de tantas preguntas que tenemos”, sostuvo Ana Morales, madre de un convicto asesinado.

Solari expuso que el siguiente paso es alistar los procesos correspondientes para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigir las reparaciones correspondientes.

Sin embargo, por todas las masacres registradas en 2021 hasta la fecha, la Fiscalía abrió cuatro investigaciones, de las cuales solo una ha prosperado y está en la etapa de instrucción y el resto en indagación previa solo por el delito de asesinato. Lo que significa que ni siquiera está en etapa de juicio. La entidad tampoco ha precisado cuántos sospechosos serán procesados en el caso luego de casi un año del hecho.

Estas cuatro investigaciones responden por la muerte de 251 reos, no por las más de 400 víctimas contabilizadas en los dos últimos años.

En abril pasado, la Fiscalía señaló que se receptaron 85 denuncias por las masacres, que hasta ese entonces se acumularon en 18 y contemplaban los delitos de: daño a bien ajeno, delincuencia organizada, robo, violación y homicidio.

En la audiencia simulada, se escucharon los testimonios presenciales y virtuales de varias familias y concluyó pasadas las 14:00 de ayer.

El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles está abierto a recibir a más personas que también fueron perjudicadas por las masacres dadas en las cárceles con el fin de proteger sus derechos.