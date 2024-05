Familiares del equipo de El Comercio reciben las actas desclasificadas

El Gobierno entregó este 9 de mayo de 2024 la información desclasificada a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes fueron parte del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado y asesinado por disidentes de las FARC, cuando realizaban una cobertura en la zona fronteriza con Colombia, el 26 de marzo de 2018.

La entrega la realizaron la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, y el viceministro del Interior, Lyonel Calderón. Ambos, junto a la notaria Grace López, recibieron a los familiares de los periodistas y a sus abogados en Carondelet.

“Entregamos toda la información que durante administraciones anteriores ha sido negada. Han sido más de seis años buscando la verdad. Sabemos que no es la justicia que están esperando, pero es el inicio para continuar con las investigaciones”, dijo Vélez y aseguró que el régimen los apoyará en el proceso.

La documentación que debía ser entregada, como lo dispuso la Corte Constitucional el 4 de abril, era la referente a los audios, transcripciones y listas de los asistentes a las tres sesiones del Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) número 18, del 28 de marzo; No. 19, del 13 de abril y No. 20, del 17 de abril de 2018.

El hermano de Paúl, Ricardo Rivas, manifestó en entrevistas que solicitará la conformación de una comisión “que verifique que la entrega de información sea la que está establecida o no, porque no podemos confiarnos del Estado que ha negado esa información durante seis años, cuando esa no estuvo tipificada como secreta o reservada”.

Luego de recibir la documentación, el hijo de Efraín, Cristian Segarra, señaló que espera que la información ayude a "aclarar dudas sobre lo que se trató en las sesiones (del Cosepe) y llegar más a la verdad" sobre las decisiones que se tomaron, tras el secuestro del equipo periodístico. Comentó que tiene "expectativa de encontrar información que aporte a investigaciones de la Fiscalía".

Por su parte, el padre de Javier, Galo Ortega, aseguró que revisarán la documentación para "aclarar la duda de qué pasó y qué nos han ocultado".

