La familia de Baltazar Ushca quiere honrar su memoria con un museo en su hogar

Para las comunidades indígenas de la Sierra Centro del Ecuador, especialmente en Chimborazo, la muerte no es una tragedia. Bajo el principio de dualidad de la sabiduría andina, experimentan tristeza por el hecho de que su ser querido abandone este mundo, pero al mismo tiempo, sienten alegría porque su presencia fue un aporte para su ayllu (comunidad) y ahora avanza hacia otra dimensión para una mejor vida. Para celebrar esta transición, las ceremonias funerarias se llevan a cabo con varios ritos, como juegos y comida abundante, que la familia de Baltazar ha cumplido.

“El dolor existe en los funerales indígenas porque se extraña a un ser amado, pero también es una celebración por su contribución, porque colaboró con su comunidad y su familia; deja un legado y ahora se va a una mejor vida”, indicó José Parco, investigador cultural.

Sin embargo, su historia no se perderá en el tiempo. Su familia quiere construir en su hogar, ubicado en la emblemática Ruta del Hielero, un museo que honre su vida y logros.

“Queremos hacer un museo con las placas, diplomas, trofeos, fotos, algo para recordar el legado de mi papi, y que quienes vengan puedan visitarlo y conocer su historia. Quisiéramos que los entes encargados nos ayuden”, reveló Elías Ushca, su único hijo varón, con la esperanza de mantener viva la memoria de su padre.

Ceremonia. La familia de Baltazar Ushca aún define detalles de la planificación del museo. Patricia Oleas

Muchos se han preguntado por qué Elías, como hijo, no sigue la tradición. Él contó a EXPRESO que fue el mismo Baltazar quien le dijo que no.

“Yo lo acompañaba, pero en palabras fuertes de mi papi, me dijo: ‘¡Carajo! Tienes que ser más que yo’. Me mandó a la escuela. Pero la verdad es que el hielo no daba muchos ingresos. A pesar de eso, con sacrificio, me dio para sacar mi profesión”, dijo entre lágrimas.

Elías terminó sus estudios y se especializó en manejar maquinaria pesada, con mucho sacrificio tanto de Baltazar como suyo propio, ya que también realizó diferentes trabajos desde los catorce años y consiguió su licencia profesional. “Si soy lo que soy, fue por mi papi. Él mismo también me ayudó a conseguir el trabajo que tengo ahora”, relató.

Por esto, quien tomará la posta es su yerno, Juan Ushca, esposo de Carmen, su primera hija, quien desde hace varios años acompañaba a Baltazar, aprendiendo todos sus secretos para saber dónde está el mejor hielo.

El Concejo Municipal del cantón Guano declaró tres días de luto por el fallecimiento de Baltazar y dispuso izar las banderas a media asta. Además, están planificando la realización de una nueva escultura en un parque de la ciudad de Guano.

La familia Ushca espera que este museo no solo preserve la memoria de Baltazar, sino que también inspire a futuras generaciones a valorar y respetar las tradiciones ancestrales. Con el apoyo de la comunidad y las autoridades, el legado del último hielero del Chimborazo seguirá vivo. Así, Baltazar Ushca continuará siendo un símbolo de perseverancia y amor por la cultura andina.

