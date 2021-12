Las investigaciones y diligencias judiciales para tratar de esclarecer las causas de la muerte de Naomi Arcentales (23 años) siguen su curso. Este lunes 27 de diciembre se llevó a cabo en Guayaquil una nueva audiencia en la que la parte denunciante rindió su versión en forma presencial ante el fiscal que lleva el caso.

Madre Naomi Arcentales dice que su muerte iluminará a otra mujeres violentadas Leer más

Esta vez le tocó dar su versión a Ray Arcentales, padre de la víctima, quien fue hallada sin vida en un edificio de Manta el pasado 12 de diciembre.

"Vengo a ratificar que mi hija fue asesinada, ella no se mató", dijo a la prensa.

La jornada estuvo matizada por protestas de familiares, amigos y grupos feministas, que se congregaron fuera de la Fiscalía. Ellos aseguran que se trata de un caso de femicidio.

"Estamos cooperando con la Fiscalía General del Estado, proporcionado toda a información que constituyan elementos de convicción para que en el momento oportuno se formulen cargos por el tipo penal determinado", sostuvo luego Luigi García, abogado de la familia de Naomi, al finalizar la audiencia.

Un elemento más

Lamentó que aún no se haya remitido aún a la Fiscalía el informe del resultado de la segunda autopsia practicada al cadáver de Naomi el 22 de diciembre en Quito. Ese informe, agregó, va a ser remitido en el trancurso de esta semana, pero solo será un elemento más que va a aportar en la investigación, no va a determinar si fue o no un caso de suicidio.

"Lo único que va a determinar es las causas mecánicas de su muerte, ejemplo, envenanamiento, por ejemplo, asfixia mecánica por ahorcamiento. El hecho de que determine esto últimno no va a determinar quién ahorcó a Naomi", aclaró el abogado.

Por su parte, Sara Sabando, madre de Naomí, quien también asistió a la diligencia, dijo a periodistas que amigos cercano de su hija están dispuestos a testificar en este caso y que lo harán en el trancurso de los próximos días.

La madre y hermana de Naomi han denunciado que su muerte no se trataría de un suicidio. Después del deceso chats, fotografías y un video que circularon en redes sociales, expusieron presuntas agresiones físicas que habría sufrido Naomi por parte de su pareja, Juan Carlos Izquierdo, exfiscal de Manabí.

"Ellos (los amigos de Naomi) vieron que le dio la bofetadas, que siempre la humillaba y la maltrataba, las amistades de mi hija van a declarar", comentó Sabando.

Carteles con la foto de la joven manabita, pidiendo justicia por ella, llamaron la atención de los transeúntes API

Al consultarle qué busca la familia, Sabando precisó "que lo destituyan, que destituyan a ese hombre, ese hombre debe estar preso, pagar en la cárcel por el resto de su vida..."

Ella y su abogado piden también que en este caso la justicia actúe con toda transparencia, moral y ética.