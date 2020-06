Dirigentes socialcristianos y aliados: "Si no va Nebot, no hay un plan b"

A pocas horas del anuncio que hará el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de si será o no candidato a la Presidencia de la República para el 2021, la expectativa crece entre sus simpatizantes, autoridades electas y dirigentes del partido. ¿La razón? El ex funcionario decidió mantener en secreto su decisión. Solo su familia tiene la primicia.

Para sus simpatizantes este es el momento del líder de su partido. El momento para enfrentar la lid electoral del próximo año. Sostienen que es el personaje que está delante en las encuestas que se han hecho públicas, por lo que para ellos, esperan que Nebot pronuncie un “acepto” para ir por la presidencia.

El exasambleísta del movimiento Tiempo de Cambio – PSC, Luis Fernando Torres, la mejor opción que tiene el país es la de Jaime Nebot, quien a su criterio estaría, sin ninguna duda en la segunda vuelta electoral y tendría una altísima opción de ganar y ser el Presidente de la República, lo que daría una garantía al Ecuador para que haya reactivación económica con empleo y también seguridad ciudadana.

“No existe ningún plan B, para nosotros de Tiempo de Cambio en Tungurahua y la 6 a nivel nacional, la única opción es Jaime Nebot”, sentenció.

Criterio que es compartido por el director ejecutivo del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano. “Hay mucha expectativa, no solo en los militantes del PSC sino en el país entero. Por ahora nuestro único candidato es Jaime Nebot”, dijo a EXPRESO.

Desde el lado de la Asamblea, el legislador de la bancada socialcristiana, Henry Cucalón, es más cauto en su apreciación. “Que sea líder de una gran convergencia para levantar y transformar el Ecuador”, señaló a EXPRESO.

Sin embargo, al interior de la organización política también hay quienes hablan de que Jaime Nebot no será el candidato. Creen que el exalcalde dará hoy por la noche las razones de por qué no aceptará la candidatura. “Nebot no se lo ha dicho a nadie. Mi criterio es que el debería ser el candidato, pero que finalmente por las razones que explicará no será candidato; sin embargo, estará liderando causas y seguirá en la lucha política y sirviendo a la gente”, dijo un dirigente que prefirió guardar la reserva.

Al respecto, Luis Fernando Torres, señalo que la decisión es exclusiva de Jaime Nebot, “en todo caso, debido a su trascendencia política, él estará activamente, entiendo yo, como candidato a la Presidencia de la República, o en algún otro espacio durante la campaña electoral”.