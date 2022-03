Sin testigos y sin pruebas de cargo. Así se inició este viernes 10 de marzo de 2022 el juicio político de Carlos Riofrío González, contralor general del Estado encargado.

El legislador correísta Ronny Aleaga, como interpelante, fue el primero en presentar su acusación por una supuesta falta de cumplimiento de funciones.

Aleaga aseguró que hay más de 10.000 procesos de contratación de bienes y obras públicas que se realizaron sin un informe previo de pertinencia, que es un requisito para realizar la contratación pública.

La primera controversia que surgió en el proceso fue la falta de prueba, que debía ser anunciada con antelación, según el Código Orgánico de la Función Judicial.

En el pedido de juicio político, Aleaga anunció como prueba de cargo una publicación que supuestamente se hizo desde la cuenta de Twitter de la Contraloría General. Ese supuesto tuit decía: “Antes de iniciar los procesos de contratación pública las instituciones deben solicitar a la #CGE el informe de pertinencia hasta el 31 de diciembre de 2021 solo se solicitarán para contratos superiores de $ 962.419,93″”.

El problema surgió porque el tuit fue borrado y porque Aleaga no tenía la materialización (extracción informática) de la cuenta de la Contraloría. Además, su argumento de que 10.000 procesos de compras no tenían informe de pertinencia no fue anunciado al iniciar el trámite de juicio político.

El asambleísta Pedro Velasco también resaltó que Aleaga no cumplió con el debido proceso porque no entregó los suficientes elementos de prueba.

“Si yo acuso que un funcionario no está haciendo las cosas en apego a la ley, debe probarlo”, explicó Velasco.

Aleaga explicó que su juicio político “no es por un tuit”, sino por la falta de informes de pertinencia. Y lanzó la responsabilidad al legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, de impedir el desarrollo del juicio político.

Riofrío, en su intervención, aseguró que no ha incumplido sus funciones. Hasta el 9 de marzo de 2022, dijo que la Contraloría emitió 514 Informes pertinencia por $ 2.202 millones en compras públicas.