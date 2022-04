“Si uno llega más o menos sano, de ahí sale enfermo del coraje e impotencia”. Si para conseguir cita con un especialista en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puede ser una odisea, es de imaginarse lo que puede ser para acceder a una cirugía quirúrgica. O al menos, así lo dejan entrever las quejas ciudadanas recibidas por este Diario.

Con fecha del 8 de marzo de este año, la responsable del servicio de cirugía y especialidades quirúrgicas del Hospital del IESS de Loja General Manuel Ygnacio Monteros, envió al director médico de la casa de salud un memorando donde revelaba varios inconvenientes en pacientes que buscan acceder a una cirugía. “Inconvenientes con las referencias, para resolución quirúrgica prioritaria o de emergencia que no se puede realizar en nuestro hospital por falta de insumo instrumental y equipos, caso particular de traumatología, donde hay pacientes que ingresan al servicio desde emergencia para ser referidos y el trámite se demora mucho en salir”, reza el documento.

Por falta de anestesia no me han operado. No sé si hay prioridad para operaciones o qué. Pedro Báez, afiliado al IESS.

El problema hacía que pacientes deban esperar hasta 16 días por una intervención.

En Guayaquil, Pedro Báez, afiliado al IESS, se cansó de esperar por una cirugía en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Cuenta que a raíz de padecer de COVID-19, un problema nasal con el que convivía empeoró y el otorrinolaringólogo lo derivó para someterse a una operación, la misma que fue programada inicialmente para agosto del año anterior. No obstante, cuando se debía hacer los exámenes para ingresar a quirófano le indicaron que por falta de anestesia su cirugía se postergaba para fines de noviembre. En ese mes volvieron a repetirle lo mismo.

“En ambos casos eso me han dicho un día antes de la operación. Mi problema para respirar sigue, ahora debo hacer un esfuerzo mayor para tener oxígeno en mis pulmones. Desde que me dijeron aquello ya no tengo fecha para operarme, porque dos veces que he ido me han dicho que el doctor no está y la verdad da indignación, no sé si hay prioridad para operaciones o qué”, expresa Pedro.

La operación debía ser inmediata. Pasamos de un lado a otro y no se podía esperar más. Andrea Galarza, hija de una afiliada al IESS.

Un hecho parecido en esta misma casa de salud le ocurrió a la mamá de Andrea Galarza, quien debía realizarse una intervención en uno de sus riñones. Indignada, contó a este Diario que pasaron seis meses haciendo trámites, exámenes y “andando de un lado para otro”, que la obligaron a pagar en otra casa de salud cerca de cinco mil dólares.

“El urólogo le dijo que necesita operarse lo antes posible, porque su riñón ya no funcionaba y debía extraerlo para no perjudicar al que tenía sano. Pese a que era urgente no teníamos cita para la cirugía, nos pasamos de área en área haciendo exámenes y ya mi mamá no soportaba los dolores. E incluso me dijo un pariente que la lleve por emergencia cuando no aguante el dolor para que la operen de inmediato, pero no iba a esperar a eso y la llevamos a un hospital particular”, explica.

Hasta el cierre de este reportaje, EXPRESO buscó tener explicaciones por parte de las autoridades del IESS para responder inquietudes como: ¿Existen pacientes en espera de una cirugía médica? ¿Se da prioridad de operación entre patologías? ¿Por qué no se simplifican procesos para exámenes médicos de personas que deben operarse? Sin embargo, desde el área de comunicación del HTMC no se obtuvo respuesta y desde la matriz de la institución se manifestó que por ahora no hay vocería nacional de salud.