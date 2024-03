La falta de embajadores claves, otro reflejo de improvisación del Gobierno de Noboa

Las embajadas de Ecuador en los Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Paraguay, Suecia y las concurrencias ante Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, no tienen un representante diplomático del más alto nivel.

El presidente Daniel Noboa agradeció los servicios de quienes fungían como embajadores en esas sedes, pero aún no ha nombrado a sus reemplazantes, según consta en la plataforma de decretos presidenciales.

En algunos casos, como el de Estados Unidos, la embajada en Washington lleva más de un mes sin embajador. En Indonesia, en cambio, no hay embajador desde el 5 de marzo de este año. En todas las sedes enunciadas hay encargados de negocios, quienes se ocupan de actividades de tipo operativo y que no tienen el rango diplomático más alto.

EXPRESO conversó con cuatro expertos sobre qué significa no tener embajadores ecuatorianos en estos países. Todos coincidieron en que, al no nombrar un embajador, las relaciones entre las naciones bajan de nivel. Otros mostraron su preocupación sobre el manejo de la política exterior ante socios claves para el país como Estados Unidos y Canadá.

El excanciller y diplomático Francisco Carrión explicó que los encargados de negocios, como Soledad Peña, en Washington, “no tienen la misma capacidad y no tienen el mismo rango que un embajador para conseguir que la cooperación se mantenga para hacer gestiones de comercio, para hacer gestiones políticas”.

A LA ESPERA EXPRESO solicitó información a la Cancillería de las embajadas sin titulares. Ha respondido que la información se entregará la siguiente semana.



Si bien la canciller no tiene experiencia previa en el servicio exterior, no es la primera que no viene del sector de las relaciones internacionales.



Michel Leví, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales- UASB