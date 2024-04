Daniel Noboa: La falta de articulación justifica la creación del Comité de Crisis

Tras eliminar la Secretaría de Seguridad no había quién articule estrategias. Es la encargada de diseñar el plan y el método

El pasado 31 de enero, se culminó con el proceso de eliminación de la Secretaría de Seguridad, una entidad creada el 2 de agosto de 2022 durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. La medida se dio porque “nunca alcanzó los resultados que el país esperaba” dijo el primer mandatario, Daniel Noboa.

De esta forma, se ordenó a los ministerios del Interior y de Defensa que se encarguen de las atribuciones y competencias que tenía la Secretaría y además deben asesorar técnicamente al jefe de Estado para el cumplimiento de la Ley de Seguridad.

Luego de esto, el pasado 28 de marzo, a pocos días de la terminación de la declaratoria del conflicto armado interno y del estado de excepción, mediante Decreto Ejecutivo 213, se ordenó la creación del Comité de Manejo de Crisis. Un “órgano directivo de alto nivel”, encargado de la coordinación en momentos de crisis de seguridad para articular la respuesta y la toma de decisiones inmediatas en el país.

RESERVA Tras 4 meses de gestión, se crea la entidad encargada de hacer el plan de seguridad nacional, que debe regular el Cosepe.

Entre las principales acciones del organismo está: gestionar y utilizar la inteligencia estratégica para anticipar y mitigar posibles amenazas, también; está la adopción de medidas de seguridad y protección civil.

Pero, ¿en qué se diferencia del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), un organismo que se reúne también en momentos de crisis? De acuerdo a la Ley de Seguridad, este último es el encargado de “regular la seguridad integral del Estado democrático, de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador”. Aquí están presentes, el presidente de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional Electoral, entre otros.

El Cosepe ha sesionado en los últimos años hasta cada 15 días por la constante escalada de violencia. Pero para poder cumplir con este mandato era necesario tener un ente coordinador, a criterio del experto en seguridad, Daniel Pontón, quien considera que la creación de este organismo reemplaza la extinta Secretaría o del Ministerio Coordinador de Seguridad que eliminó el exmandatario Lenín Moreno. “Creo que sí hacía falta un ente coordinador que junte a las instancias del Gobierno para hacer un seguimiento continuo de las acciones de seguridad y de las políticas públicas. Con esta figura se reconoce que había un escaso nivel de coordinación”.

Mientras que para el director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon sostiene que es una buena iniciativa el tratar de darle orden a la estructuración de políticas pero no deben olvidarse de otros anuncios dados. “Creo que sería importante evaluar a futuro si el mecanismo logra o no resultados. Esto porque en varias ocasiones se han creado comités que en la práctica no generan resultados”.

Los artículos 9 y 10 establecen que la secretaría o el comité son los encargados de la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así también el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad. Es responsable del Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública.

Ejecución

Aún se espera la creación de su reglamento, el Decreto Ejecutivo establece un periodo de 60 días, hasta eso también se le dio un plazo de capacitación a los técnicos de las siete instituciones que la conforman y asimismo se expuso que su primera sesión debe realizarse en un plazo no mayor a 60 días.

Financiamiento

Los fondos para la creación del Comité de Manejo de Crisis y el Grupo de Trabajo de Gestión y Seguimiento estará a cargo de las entidades públicas que lo conforman. Según el Decreto Ejecutivo no necesitará de asignación o erogación de recursos adicionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

