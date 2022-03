Frustración, enojo e incertidumbre se mezclaban en los rostros y comentarios de los jóvenes que salían de rendir -o más precisamente, del fallido intento de hacerlo- la prueba Transformar, la principal herramienta del proceso de ingreso a las instituciones públicas de educación superior.

Las fallas técnicas reiteradas durante toda la mañana en la plataforma tecnológica que daba soporte a la prueba virtual; y los cientos de quejas y pedidos de respuesta y ayuda a través de las redes sociales de quienes debían dar el examen desde sus domicilios motivaron a la autoridad a decidir la suspensión definitiva del test, cuando aún faltaban los grupos de la tarde.

La entidad encargada de organizar y tomar el test, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), había informado en la víspera que 327.076 jóvenes estaban inscritos para rendir la prueba.

La gran mayoría, desde sus casas. Un 6 %, es decir, 20.221, se anotó para dar el examen en centros asignados en diversas ciudades, divididos en cuatro grandes grupos: dos en la maña y dos en la tarde.

#ComunicadoOficial | Desde la Senescyt informamos que el test Transformar planificado para rendirse el día de hoy, 23 de marzo, queda suspendido. La fecha de reprogramación será comunicada a través de nuestras cuentas oficiales de manera oportuna.

Las quejas empezaron temprano con el primer grupo de las 8:30 y con quienes intentaban conectarse desde sus domicilios. A las 10:00, la Senescyt emitió un primer comunicado reconociendo problemas técnicos y anunciando la reprogramación del examen del primer colectivo para la tarde.

No obstante, poco después también “se cayó la página” con los del segundo grupo de las 10:30, cuando aún no terminaban los 90 minutos previstos y los aspirantes no habían respondido todas las 160 preguntas; a la par que seguían las quejas de quienes debían dar la prueba desde sus casas.

En el centro ubicado en la facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, los coordinadores les dijeron a los jóvenes que debían retirarse para poder dar paso al siguiente grupo; y que estuvieran pendientes de la información que la Senescyt les enviaría a sus correos o que anunciaría a través de sus cuentas oficiales en redes.

Los jóvenes no ocultaron su desazón e incertidumbre: “No pudimos hacer la prueba. Todo el tiempo estuvo fallando el sistema. Pero al final nos salió el mensaje de prueba finalizada”, dijo Liliana Angulo, quien acudió con su bebé de cinco meses a dar el examen porque no tenía con quién dejarlo en casa,

Cerca de las 13:00, la Senescyt anunció desde Quito la suspensión definitiva y general del examen debido a las fallas.

Me da coraje porque han tenido todo este tiempo para preparar la página para que no colapse, sabiendo que tantos alumnos se iban a conectar al mismo tiempo. Me parece injusto. Natalia Solís, estudiante