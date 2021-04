Falconí a funcionarios: "La gente está acostumbrada a hacer lo que se les da la gana en el Ministerio de Salud"

La crisis en el interior del Ministerio de Salud no termina, pese al constante cambio de cabeza. Esta vez, en un audio filtrado, se escucha cómo Mauro Falconí, quien tiene alrededor de 15 días en el cargo, reprende a sus coordinadores zonales durante una reunión, por no proporcionarle datos de la vacunación y los cuestiona por no trabajar.

“Quiero que me den los datos de las matrices de puestos de mando unificado. Pedí que se haga, ¿hace cuántos días? Resulta que no tengo información ni arqueo de vacunas y en estos momentos, en esta misma reunión, va a ingresar el representante del ingeniero Jorge Wated, Martha Moncayo de CNT, y el representante de la Vicepresidencia de la República y quiero que ustedes escuchen las barbaridades que están pasando en el Ministerio de Salud y la falta de datos que no tengo. ¿Qué pasa? ¿Por qué demonios no tenemos datos? Yo mismo recorrí los hospitales del país y estuve en las zonas, yo mismo hice los puestos de mando. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la información?”, cuestiona enérgico Falconí.

En esa reunión virtual, el ministro pide que le informen cuántas dosis de vacunas hay en el país para poder hacer una planificación. “¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir de la cuarentena e irme de zona en zona otra vez y hacer nuevos puestos de mando? ¿Por qué no hay sala situacional? ¿No estamos en emergencia sanitaria? ¿Dónde está el resto de sus equipos?”, agrega Falconí quien actualmente se encuentra aislado tras dar positivo para COVID-19 hace una semana.

Este Diario solicitó una reacción de este audio a Salud y a la Secretaría de Comunicación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

El ministro también cuestiona la ineficiencia de sus funcionarios y los interpela por vacunar a personas que no están registradas en varias partes del país, como en el caso de las instalaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), ubicada en Samborondón. "Se les dio la disposición de que no vacunen nada si no está agendado con CNT. ¿Se les dijo o no se les dijo? ¿Y? ¿Y? Tengo casos como en la zona 8 que siguen vacunando en la UEES. ¿Y quién agendó a los de la UEES? Señores, muchos de ustedes, casi todos ustedes, han sido nombrados en mi gestión, por Dios, no me defrauden. ¿Qué pasa pues?".

El pasado 23 de marzo, el mismo Falconí aseguró en un evento con el presidente Lenín Moreno que no había encontrado data que permita seguir lineamientos característicos de un plan de vacunación y que había tenido que armar uno en sus primeras 72 horas de gestión. El presidente señaló que, al parecer, las directices y protocolos específicos solo habían estado en la cabeza del exministro Juan Carlos Zevallos.

Un día después, Falconí pidió la renuncia de todos los coordinadores zonales, directores de hospitales y de distritos como parte de "un fuerte proceso para poder ir esclareciendo" el tema de la vacunación VIP, según dijo el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

"La gente está acostumbrada a hacer lo que se les da la gana en el Ministerio de Salud Pública y ustedes están ahí para cambiarlo. Y yo ya estoy harto. Tienen exactamente esta noche para cargar toda la información validada. Que sus equipos de trabajo no duerman, que hagan turnos. Hoy. Si no pueden, vayan diciéndomelo ahorita, que si tengo que volver a botar a todos los coordinadores zonales se van todos", cuestionó.

Aseguró también estar cansado pues lleva días sin dormir. "El ministro está con fiebre y con COVID, pero aquí sigo. No puedo dormir, estoy desesperado ¿Y ustedes, compañeros?".