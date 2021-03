El presidente de la AME pide que no haya "cantones VIP" para la vacunación

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, pide que las vacunas lleguen a todos los cantones del país y especialmente a los sectores "más sensibles" y no solo a "cantones VIP" como Guayaquil con el que Salud ya firmó un convenio interinstitucional para la distribución de 3,6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19.

"Nosotros no pedimos la vacuna para los alcaldes, la mayoría ya nos hemos contagiado, pero sí creemos que debe llegar a los sectores más sensibles y a todos los cantones del país. No debe haber cantones VIP en el Ecuador y eso lo hemos hablado con el ministro de Salud. Debe hacerse con todos los cantones del país y esperamos que en los próximos días podamos seguir haciendo esa coordinación con el actual gobierno", aseguró Delgado en una entrevista televisiva. Guayaquil firmó un convenio con Salud el pasado 29 de marzo y está previsto que Quito haga lo mismo en los siguientes días.

El presidente gremial señaló que la AME nacional sesionará de manera ampliada el jueves para recibir al nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, y espera que ese día puedan llegar a acuerdos para la distribución de la vacuna. "Empezamos a ver ya cantones privilegiados en el tema de la vacuna y no debe existir eso. Por lo tanto creemos que por medio de AME nacional se puede hacer una coordinación responsable para que la vacuna pueda llegar a todos" los rincones del país.

Delgado dice que, si bien es importante que la vacunación llegue a las ciudades donde hay mayor población, en cantones muy pequeños y rurales hay personas de la tercera edad o discapacitados que no tienen "energía eléctrica" ni mucho menos quién los ayude a registrarse para la inoculación o quién les diga que deben asistir a determinada cita, por lo que es fundamental la intervención de ministerios como el de Inclusión Económica y Social.

Con respecto a las restricciones por el feriado el también alcalde de Paute señala que hasta el momento solo 15 alcaldías han tomado decisiones sobre cómo van a manejarse durante estos días y que la mayoría de sectores costeros no lo han hecho, pese a que se conoce que en este feriado la mayoría de turistas viajan hacia esos lugares.

"Estamos pasando por momentos complicados. En Loja no hay salas UCI, tenemos al alcalde de Celica entre la vida y la muerte y esto debe llevarnos a tomar conciencia de que la pandemia aún no ha acabado. A veces no vale la pena que los municipios restrinjamos si los ciudadanos no tomamos conciencia de que está en nuestras manos de que estos contagios masivos se puedan frenar".

Delgado dijo que hay algunos cantones muy turísticos en los que es difícil tomar decisiones similares a los otros que no lo son, pues muchas veces los dirigentes de estos sectores "presionan a los alcaldes para que tomemos decisiones sin tantas restricciones para que con algo pueda sobrevivir la ciudadanía. Sin embargo, señala que siempre toman decisiones "pensando en la vida" de los ecuatorianos.