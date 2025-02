Fabián Pozo sobre ley de comunicación: “El Estado no es árbitro de la verdad”

Fabián Pozo fue secretario jurídico en el gabinete de Guillermo Lasso. También estuvo a cargo del veto por inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de Comunicación que tramitó la Asamblea. Cree que es un retroceso reeditar una ley que busque la censura.

(No te pierdas: Esto dice el Consejo de Comunicación ante la propuesta de una nueva ley de medios)

Una nueva ley de medios suma resistencia incluso dentro de la Revolución Ciudadana Leer más

¿Cómo ve la intención de otra Ley de Comunicación?

Creo que es absolutamente improcedente y antijurídico revivir o intentar revivir una ‘legislación mordaza’. Eso sería un gran retroceso en materia de derechos y luego sería abiertamente inconstitucional.

¿Por qué hablar de una ley así en plena campaña y de cara a la segunda vuelta?

Las libertades, cuando las gozamos, nos olvidamos lo difícil que fue conseguirlas o, en nuestro caso, recuperarlas. Ese es un fenómeno histórico que ocurre en todas las sociedades. Nos olvidamos de esos episodios en la historia de las sociedades y tendemos a revivirlos. Eso pasa siempre. Es parte del proceso democrático.

En la próxima Asamblea, ni ADN ni el correísmo tendrán mayoría. ¿Por qué anunciar una ley en esas condiciones?

Siempre existen pretensiones de censura. Convivir con la prensa y con la libertad de expresión requiere madurez democrática y eso no siempre está presente. Siempre habrá alguien que quiera censurar la opinión del contrario, pero para eso existe la jurisprudencia y estándares internacionales.

¿Le genera réditos a ADN decir que no dejará pasar esa ley? Guillermo Lasso llegó al poder prometiendo ‘bajar’ la Ley de Comunicación

Más allá de los políticos o no, es una cuestión de compromiso y de creencia en la libertad, incluso cuando es incómoda. El expresidente Lasso, desde el primer día de gobierno, luchó por la libertad de prensa y expresión. El primer día de gobierno presentamos el proyecto de Ley de Libre Expresión, que derogaba la ‘ley mordaza’. Además se derogó el reglamento a la Ley de Comunicación, en el que todavía quedaban rezagos sancionadores y sensores. La derogatoria del reglamento permitió quitarle los dientes a la mordaza.

Las reformas a la Ley de Comunicación de Lasso

¿Cómo fue continuar con las acciones para desmontar la ley del correísmo? Lenín Moreno dio los primero pasos

Fue un proceso complicado porque nosotros tampoco teníamos una mayoría legislativa sólida, pero tuvimos que hacer uso creativo de las herramientas constitucionales. Por primera ocasión se presentó un veto mixto en el que objetamos por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Eso no dejó de ser polémico. Pero la Corte Constitucional nos dio la razón y, al darnos la razón, sentó un precedente importante.

Siempre existen pretensiones de censura. Convivir con la libertad de expresión requiere madurez democrática Fabián Pozo

¿Qué límites marca ese precedente a nuevos proyectos como el de Xavier Lasso?

Es muy importante porque el precedente llama la atención a la Asamblea y le dice: Cuidado, si tú vas a legislar sobre libertad de prensa y expresión, tienes que acatar este precedente y tienes que acatar los estándares internacionales. Le pone un freno a lo que puede hacer el Legislativo. Lo que nos pasó es que mandamos un proyecto de libertad de expresión y en la Asamblea se presentó un informe de otra bancada que pervirtió absolutamente el proyecto original. Retornaba y agravaba la situación de la ‘ley mordaza’ original.

Xavier Lasso dice que los medios hacen lo que les da la gana. ¿Qué frenos pondría a eso lo que ya dijo la Corte?

Voy a poner un ejemplo. Casos como Purga o Metástasis no habrían podido ser cubiertos de la misma manera. El proyecto sensor que nosotros vetamos censuraba a los medios. No podían tomar una posición sobre un caso judicial, so pena de ser sancionados por la Defensoría del Pueblo, incluso con responsabilidades penales. Lo que dice el texto del dictamen constitucional es que la opinión no está sujeta a un árbitro de la verdad. La opinión es siempre subjetiva, más o menos informada, más o menos contrastada, pero el Estado no es el árbitro de la verdad.

La mejor Ley de Comunicación es la que no existe. ¿Aún lo cree tras las reformas?

Las reformas hechas fueron positivas, pero la mejor ‘ley mordaza’ es la que no existe. Hay cosas que deben estar reguladas, como las frecuencias; pero no se puede utilizar ese tema como una amenaza para censurar.

El Contexto

El asambleísta electo del correísmo Xavier Lasso planteó la necesidad de trabajar en una nueva Ley de Comunicación. Acusó a los medios de hacer lo que les da la gana y ofreció que esa normativa la trabajaría su despacho. Ayer, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), dijo que esa no es una posición de bancada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!